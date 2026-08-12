„Ich hole ihn nächstes Jahr“: Griechen wollen NBA-Superstar Jokic nach Europa holen

Ein Angebot, das die Basketballwelt zum Staunen brachte – und in Sekunden abgeblitzt ist. Doch der Werber gibt nicht auf.

Ein Transfer dieser Dimension war schlicht undenkbar – und ist es im Grunde noch immer. Nikola Jokic, dreifacher MVP der NBA und unbestrittenes Aushängeschild der Denver Nuggets, hat mehr als einmal öffentlich bekräftigt, seine gesamte Karriere in Colorado zu verbringen. Doch ein europäischer Topklub ließ sich davon nicht abschrecken und unternahm in diesem Sommer einen Vorstoß, der in der Basketballwelt für ungläubiges Staunen sorgt.

Panathinaikos-Eigentümer Dimitris Giannakopoulos gab im Podcast „Euro Insiders“ offen zu, dem Serben und seinem Klub ein konkretes Angebot vorgelegt zu haben – mit dem erklärten Ziel, Jokic in die EuroLeague (europäischer Spitzenbasketball-Bewerb) zu lotsen. „Die Leute werden sagen, ich mache Witze. Aber nein: Ich habe seinem Team und ihm ein wirklich ernsthaftes Angebot gemacht. Es wurde abgelehnt“, sagte der Klub-Boss.

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Klare Absage

Was das Ganze noch bemerkenswerter macht: Giannakopoulos war bereit, den Superstar aus seinem laufenden Vertrag herauszukaufen. Die Reaktion aus Denver ließ nicht lange auf sich warten – und fiel unmissverständlich aus. „Es dauerte nur Sekunden. Sie sagten: ‚Wer? Griechenland? Wo? Was? Tschüss!'“, schilderte der Panathinaikos-Boss die kurze Antwort. Dass der Kontakt tatsächlich stattgefunden hat, bestätigte Jokics Berater Misko Raznatovic gegenüber „Athletiko“.

Doch Giannakopoulos denkt nicht daran, das Kapitel zu schließen. „Wartet ab, was nächstes Jahr passiert. Lacht bloß nicht! Ich werde ihn nächstes Jahr unter Vertrag nehmen“, kündigte er selbstbewusst an. Realistisch erscheint das allerdings kaum. Jokic erklärte nach dem Playoff-Aus der Nuggets erst vor wenigen Wochen: „Ich möchte weiterhin für den Rest meiner Karriere bei den Nuggets bleiben.“

Finanzielles Kalkül

Dass der Center bereits zum zweiten Mal auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung verzichtete, nährt dennoch Spekulationen. Jokic hat noch zwei Vertragsjahre bei den Nuggets, wobei das zweite Jahr (Saison 2027/28) eine Spieleroption darstellt. NBA-Insider Marc Stein und Jake Fisher sehen dahinter vor allem ein finanzielles Kalkül: Im Sommer 2027 könnte Jokic den wohl lukrativsten Vertrag der NBA-Geschichte unterschreiben – über rund 359,5 Millionen Dollar.