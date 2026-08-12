CR7 sagt leise „Ja“ – Ronaldo hat geheiratet

Ein Foto, zwei Hände, ein Herz – Cristiano Ronaldo hat geheiratet. Die Zeremonie fand fernab des Rampenlichts statt.

Cristiano Ronaldo hat seine langjährige Lebensgefährtin Georgina Rodríguez geheiratet. Die Trauung fand in Portugal statt und wurde von beiden Seiten als stille, persönliche Feier gestaltet. Bekannt wurde die Eheschließung über die sozialen Medien: Der 41-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto, das die ineinandergreifenden Hände des Paares zeigt – versehen mit den Initialen beider sowie einem Herz.

Stille Zeremonie

Wie die den Fußballstar betreuende Agentur Brunswick Group gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte, fand die Zeremonie in einem exklusiven Küstenresort unweit von Lissabon statt. Anwesend waren am Dienstag auch die fünf gemeinsamen Kinder. Den Bund fürs Leben schlossen die beiden genau ein Jahr nachdem Rodríguez – selbst als Influencerin tätig – am 11. August 2025 auf Instagram die Verlobung öffentlich gemacht hatte.

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Ronaldos Karriere

Ronaldo zählt zu den bekanntesten Fußballern der Welt. Fünfmal wurde er mit dem Ballon d’Or als weltbester Spieler ausgezeichnet. Im vergangenen Sommer lief er bei der Weltmeisterschaft erneut für die portugiesische Nationalmannschaft auf.

Sein aktueller Verein ist der saudi-arabische Klub Al-Nassr.