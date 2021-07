In nur einem Jahr: Elfjähriger absolviert Physik-Studium (FOTOS)

Laurent Simons ist gerade einmal elf Jahre alt und hat bereits sein Bachelor-Studium in Physik erfolgreich absolviert. Der kleine Belgier möchte jetzt mit dem Master fortsetzen, um danach seine Doktorarbeit zu schreiben. Die Unsterblichkeit ist sein großes Ziel für die Zukunft.

Mit elf Jahren spielt man mit seinen Freunden und besucht die fünfte Klasse. Der elfjährige Belgier Laurent Simons ist anders. Er hat vor Kurzem sein Bachelor-Studium in Physik abgeschlossen und strebt nun den Master an. Der junge Student absolvierte das Studium in einem Jahr an der Universität Antwerpen – summa cum laude.

Wie die niederländische Tageszeitung “De Telegraaf” schreibt, absolvierte der Hochbegabte bereits im Alter von acht Jahren die Schule. Das Wunderkind begann sein Studium vergangenen April 2020. “Es ist mir eigentlich egal, ob ich der Jüngste bin”, so Laurent der Zeitung. “Für mich geht es nur darum, Wissen zu erlangen.”

Sein Ziel ist die „Unsterblichkeit“. Laurent versucht sich vor seinem Studium in Eindhoven an Elektrotechnik. Kurz vor dem Abschluss brach er ab, weil es zu einer Auseinandersetzung mit der Uni-Direktion kam. Danach wechselte Laurent nach Antwerpen, wo er auch das Master-Studium machen wird.

Laurent ist nicht der jüngste Student, bereits 1994 absolvierte Michael Kearney im Alter von nur zehn Jahren seinen Abschluss in Anthropologie an der Universität South Alabama.

Quelle: Focus-Artikel