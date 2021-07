Praktischer Nudelsieb-Trick: So gießt man richtig ab (FOTOS)

Jeder von uns hat schon Spaghetti oder Nudeln gekocht und es anschließend in das Sieb geschüttet. Wenn das Wasser abgegossen ist, so wird das gekochte Gericht in den Topf zurückgeschüttet. Doch es geht auch anders, eine Tiktok-Userin, teilt mit ihren Followern einen interessanten Lifehack.

So wird der Nudel-Abgieß-Prozess vereinfacht! Außerdem kann man sich am heißen Wasser nicht mehr verbrühen. Setzt das Sieb in den Kochtopf, drückt es gut zu, damit nichts verschüttet wird und gießt das Wasser dann ab. Die Nudeln bleiben im Topf und ihr könnt sie gleich weiterverarbeiten.

Auf der nächste Seite, könnt ihr euch den Life-Hack ansehen. Wahrscheinlich habt ihr eure Nudeln falsch abgegossen.

Quelle_ RTL-Artikel