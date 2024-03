Innenminister Karner will Reumannplatz wieder sicher machen

Die Presseveranstaltung am Reumannplatz in Wien-Favoriten steht im Zeichen der steigenden Kriminalität in der Gegend. Innenminister Karner lädt zu einer Presseveranstaltung ein, um Lösungsansätze zu präsentieren, darunter möglicherweise ein Waffenverbot im öffentlichen Raum.

Am heutigen Montag versammeln sich um 18 Uhr Medienvertreter am Reumannplatz in Favoriten, Wien. Denn auf Einladung von Innenminister Karner findet eine Presseveranstaltung statt. Der Grund für dieses Treffen sind die zunehmenden Sicherheitsvorfälle in der Gegend, zuletzt eine Messerattacke am Wochenende während der Saisoneröffnung des Tichy Eissalons, wie KOSMO berichtete. Dabei wurde ein Mann aus Tschetschenien Opfer einer unklaren Auseinandersetzung. Ebenso gab es jüngst einen Raubüberfall durch eine Mädchenbande in dieser Gegend.

Lösungsansatz: Waffenverbot

Bei der bevorstehenden Pressekonferenz wird das Hauptthema zweifellos die Sicherheit sein. Noch ist unklar, welche Maßnahmen diskutiert werden. Doch angesichts der jüngsten Vorfälle, ist die Sorge um die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger am Reumannplatz spürbar. Ein möglicher Lösungsansatz, der zur Diskussion steht, ist ein Waffenverbot im öffentlichen Raum dieser belebten Gegend.

Die Wiener Polizei plant eine Schwerpunktaktion in Favoriten, um die Sicherheit wiederherzustellen. Bundesminister Karner wird die Einsatzkräfte besuchen und den Medienvertretern ein Statement abgeben. Die Aktion wird sich auf fremden-, kriminal- und verkehrspolizeiliche Kontrollen konzentrieren. Vor Ort werden auch Ministerialrat Csefan und Oberst Winkler sein, um Fragen zu beantworten.

Quelle: OTS