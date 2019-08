Internet-Hit: Serbische Sängerin zieht Pistole und feuert in die Luft (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Balkan-Hochzeiten sind eine eigene Welt, jeder der schon auf einer war, kann das nur bestätigen. Aber so etwas, wie auf diesem Video, sieht man nur selten!

Schüsse in die Luft sind auf serbischen Hochzeiten keine Seltenheit, aber dass die Sängerin eine Pistole in die Hand nimmt und in die Luft ballert hat man bisher nicht gesehen. Sie zog die Feuerwaffe, die sie zuvor in ihren Rock gesteckt hat, und fuchtelt wild damit herum, während sie den Hit von Viki Miljković „Volim momke koji piju rakiju“ singt.

Lesen Sie auch: Serbischer Reisebus auf Autobahn komplett ausgebrannt (FOTOS) Der Autobus befand sich auf der Rückreise aus Griechenland, als das Unglück passierte. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt.

Die Tatsache, dass die Sängerin teilweise direkt auf die Gäste zielt, dürfte die Anwesenden überhaupt nicht verunsichert haben. Als die Musikerin schlussendlich in die Luft ballert, hört man laute Pfiffe und Jubel.

Zweites Video aufgetaucht

Nur wenige Tage nachdem das erste Video für Furore im Netz sorgte, tauchte auf Twitter ein zweites Video von der Sängerin auf, die mit weiteren Hochzeitsgästen auf einer Baggerschaufel steht. Sie wird damit in die Luft gehievt, zieht abermals die Pistole und feuert in die Luft.

Kommentare im Netz

Das Video sorgte auf diversen Videoplattformen für tausende Kommentare. „Das gibt es nicht einmal in Texas!“, „Serbien, Bruder!“, „Eine richtige Hausfrau!“, „Das ist meine zukünftige Frau“, „Sie fuchtelt wild mit der Pistole herum – zum Glück gibt es keine Toten“, sind nur einige der Reaktionen.

Die Videos findet ihr auf der zweiten Seite!