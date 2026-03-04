Israel steigert Munitionsimporte aus Europa – Serbien spielt zentrale Rolle

Europäische Hauptstädte, ein israelisches Frachtflugzeug, Militärausrüstung – und ein Konflikt, der sich auszuweiten droht.

Ein israelisches Frachtflugzeug vom Typ Boeing 747-412F, das für den Transport von Militärausrüstung und Waffen eingesetzt wird, hat in den vergangenen 24 Stunden eine auffällig hohe Anzahl an Flügen zu europäischen Hauptstädten absolviert. Israelischen Medienberichten zufolge stehen diese Aktivitäten im Zusammenhang mit den Vorbereitungen auf eine mögliche Bodeninvasion im Libanon – als Reaktion auf die jüngste Eskalation der Auseinandersetzungen mit der Hisbollah.

Das israelische Verteidigungsministerium teilte mit, dass Minister Israel Katz und Generalmajor a.D. Amir Baram, Generaldirektor des Ministeriums, der Stärkung der strategischen Widerstandsfähigkeit und der Aufrechterhaltung der ununterbrochenen Einsatzbereitschaft höchste Priorität einräumen – vor dem Hintergrund einer möglichen Ausweitung des Konflikts auf weitere Fronten.

Stopp in Belgrad

Vor zwei Tagen legte die für diese Operationen eingesetzte Maschine einen Zwischenstopp am Flughafen Belgrad ein. Dem bisherigen Muster entsprechend wurde dort Fracht mit Militärausrüstung und Munition aufgenommen. Verantwortlich für die Durchführung dieser Einsätze zeichnen mehrere israelische Stellen gemeinsam: die Direktion für Verteidigungsbeschaffung mit ihrer Abteilung für internationalen Seeverkehr, die IMOD-Missionen in den Vereinigten Staaten und Deutschland, die Planungsdirektion der israelischen Streitkräfte sowie die israelische Flughafenverwaltung und Zivilluftfahrtbehörde.

Die militärtechnische Zusammenarbeit zwischen Serbien und Israel befindet sich derzeit auf einem Höchststand. Belgrad bezieht von Israel moderne Raketensysteme, Drohnen und Cybersoftware – und liefert im Gegenzug Granaten und Munition nach Tel Aviv.