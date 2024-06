Italien schockt Kroatien in letzter Minute

In einem mitreißenden Spiel der Gruppe B der UEFA EURO 2024 hat Italien in der letzten Minute Kroatien mit 1:1 den Einzug ins Achtelfinale verwehrt. Der entscheidende Treffer kam in der 98. Minute durch Mattia Zaccagni, der einen gezielten Schuss ins lange Eck setzte und damit die italienischen Fans in Ekstase versetzte.

Das Spiel begann intensiv, mit beiden Mannschaften, die sich keine Blöße gaben. Kroatien hatte lange die Oberhand und schien dem Sieg nahe, besonders nachdem Luka Modrić nach einem verschossenen Elfmeter nur 31 Sekunden später doch noch traf und das 1:0 für Kroatien erzielte. Modrić, der 38-jährige Kapitän und Spielmacher, hätte mit diesem Spiel möglicherweise sein letztes Länderspiel absolviert und somit das Ende einer goldenen Ära kroatischen Fußballs markiert.

Italien kämpfte sich jedoch zurück und zeigte beeindruckende Ausdauer. In der Nachspielzeit, als alles schon verloren schien, preschte Innenverteidiger Riccardo Calafiori nach vorne und passte zu Zaccagni, der den Ausgleich erzielte. Dieses Tor katapultierte Italien ins Achtelfinale, während Kroatien in tiefer Enttäuschung zurückblieb.

Das Spiel wurde von vielen gelben Karten geprägt, sowohl für taktische Fouls als auch für harte Zweikämpfe. Die Emotionen kochten auf beiden Seiten hoch, insbesondere als klar wurde, dass Kroatien kurz vor dem Ausscheiden stand.

Mit diesem Ergebnis hat sich Italien für die nächste Runde qualifiziert und wird nun gegen die Schweiz antreten. Kroatien hingegen muss die bittere Pille des Ausscheidens schlucken und sich darauf vorbereiten, eine neue Generation von Spielern aufzubauen, nachdem die goldene Generation möglicherweise ihr Ende erreicht hat.