Jäger überlebt Bärenangriff (VIDEO)

Bei einer seiner unzähligen Jagdexpeditionen, die er durch die Linse seiner Kamera für die Nachwelt festhielt, erlebte er ein dramatisches Intermezzo – eine tanzende Konfrontation mit einem Schwarzbären.

Mit Bogen und Pfeil ausgestattet durchstreifte Richard Wesley die Jagdgründe seiner Familie nahe Herst, einer idyllischen Stadt in Ontario, Kanada, auf der Suche nach stolzen Hirschen. Seine Odyssee brachte ihn jedoch in Konfrontation mit einem ausgewachsenen Schwarzbären, einem Treffen, das eine schicksalhafte Wendung nahm. Mit stürmischem Elan griff der Bär Wesley an und warf ihn zu Boden – eine Szene, die von Wesleys Kamera in ihrer vollen Dramatik festgehalten wurde.

Für einige Momente erschien nur der dunkle Waldboden im Film – eine bedrückende Stille, bei der die Zuschauer das Schlimmste befürchteten: Vor ihren Augen könnte ein Jäger sein Leben verloren haben. Doch dann kehrte Wesley wie ein Phönix aus der Asche zurück ins Bild. „Er sprang auf mich zu und das Einzige, an das ich mich erinnere, ist der Gedanke, dass ich versuchen muss, ihn an der Schnauze zu treffen“, teilt Wesley seine Gedanken in diesem angespannten Moment später mit den lokalen Medien. Er gibt an, den Bären mit einem Pfeil getroffen zu haben, bevor dieser in den Schutz des Dickichts entschwand.

Das Video ist ein schockierend klares Testament der Gefahren, die Menschen auf sich nehmen, wenn sie in Gebieten mit hoher Bärenpopulation leben. Trotz der dramatischen Umstände, kam Wesley mit leichten Verletzungen davon. Eine Woche später behauptet der Jäger, dass es ihm gelang, den Bären, von dem er glaubt, er sei sein Angreifer, zu erlegen – bei dieser Jagd suchte er sicherheitshalber die Höhe eines Baumes.

Erst kürzlich berichteten die Medien von einem tödlichen Bärenangriff in Arizona, der weltweit Aufsehen erregte.