Balkan Stories: Die Bärin von Kruscica

Das Schicksal einer jungen Bärin in Kruscica bei Jajce in Zentralbosnien rührt die Menschen am Balkan. Dorfbewohner hatten das entkräftete Tier gerettet, das sich in einem Stacheldraht verfangen hatte. Und die Rettung per Video dokumentiert.

Mit einer Drahtschere nähert sich einer der Bewohner des 700-Einwohner-Dorfs Kruščica einem Stacheldraht am Rande eines Feldes.

Eine Jungbärin hat sich im Stacheldraht verfangen.

Der Retter ist vorsichtig.

Nicht nur, um das Tier nicht zu verletzen.

Er will auch verhindern, dass das die Bärin ihn verletzen kann, sollte sie sich schneller befreien können als erwartet und flüchten wollen.

Das zeigt das Video, das einer der Nachbarn von der Rettungsaktion gemacht hat.

An den Kommentaren der Nachbarn wie der Retter hört man die Anteilnahme mit dem gefangenen Tier.

Die Bärin ist völlig entkräftet

Am Ende der Rettungsaktion wird auch sichtbar, wie entkräftet die Jungbärin ist.

Die Dorfbewohner lassen es nicht dabei bewenden, die Bärin aus dem Stacheldraht befreit zu haben.

Einer der Nachbarn holt einen großen Kübel Wasser und gibt dem Tier zu trinken.

Und welchen Durst die Kleine hat.

Auch hier überwiegt zunächst die Vorsicht.

Die Bärin mag nicht ausgewachsen sein – eine potentielle Gefahr für Menschen ist sie allemal.

Es ist ja nicht gesagt, dass sie versteht, dass diese Menschen keine Bedrohung für sie sind sondern ihr gerade das Leben retten.

Zunächst gießt der Retter Wasser vor der Bärin ins Gras.

Sie leckt es durstig auf.

Erst später traut sich ein Zweiter, ihr direkt den Kübel hinzuhalten, damit sie besser trinken kann.

Ein Dorfbewohner scheint seine Scheu ganz verloren zu haben.

Auf dem Video wirkt es, als würde er die Jungbärin streicheln.

Örtliche Jäger, Freiwillige der Bergrettung Jajce und der Organisation Wildlife und Veterinäre aus der Umgebung versorgten das Tier und haben es in eine Aufnahmestation gebracht.

Sie hoffen, dass die Bärin bald ausgewildert werden kann.

Zuspruch aus dem ganzen ehemaligen Jugoslawien

Die beiden Videos der Rettungsaktion haben in den vergangenen Tagen enorme Aufmerksamkeit erfahren.

Zahlreiche Medien in mehreren Nachfolgestaaten Jugoslawiens haben über die Rettungsaktion der Dorfbewohner berichtet.

Auf Facebook haben Hunderttausende die Videos der Bärenrettung angesehen.

Die Reaktionen sind durchaus positiv bis begeistert. Und sie kommen aus allen Teilen des ehemaligen Jugoslawien.

Die Bärin von Kruscica hat die Menschen zusammengebracht, wie es scheint.

Balkan Stories, Christoph Baumgarten Christoph Baumgarten ist Journalist und Balkanreisender aus Leidenschaft. Seit 2015 verbindet er beide Leidenschaften auf seinem Blog Balkan Stories. Dort versucht er, Geschichten zu erzählen, für die es in größeren Medien meist keinen Platz gibt und stellt die Menschen in den Mittelpunkt. Mehr von Christoph könnt ihr unter balkanstories.net nachlesen.