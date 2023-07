Alias Journey: Von Frau zum Mann und zurück

Im Alter von 18 Jahren stellte Alia Ismail aus Michigan (USA) fest, dass sie sich in dem weiblichen Körper, in dem sie geboren wurde, nicht wohl fühlte. Daraufhin begann sie, männliche Pronomen zu verwenden und sich männlicher zu kleiden. Mit 20 Jahren startete Alia die Transition zum Mann. Sie nahm das männliche Geschlechtshormon Testosteron, um ihr Aussehen zu verändern und den weiblichen Menstruationszyklus zu beenden. Zudem ließ sie sich chirurgisch die Brüste abnehmen und änderte ihren Namen rechtlich in Issa.

Während ihrer Transition wirkten die Hormone wie erhofft. Alia bemerkte eine deutliche Veränderung ihres Aussehens, darunter eine tiefere Stimme, die Entwicklung von Gesichtsbehaarung und Muskelwachstum sowie eine Fettverlagerung von ihren Hüften und Brüsten weg. Leider bekam sie mit Depressionen zu kämpfen, woraufhin sie im Februar 2021 beschloss, zu ihrer weiblichen Identität zurückzukehren und kein Testosteron mehr zu nehmen.

Trotz ihrer Rückkehr zur weiblichen Identität bereut Alia ihre Entscheidung, die Transition durchzuführen, nicht. Sie sagt: „Das war eine wichtige Zeit in meinem Leben, in der ich mich zu der Person entwickelt habe, die ich heute bin.“ Über die Reaktion ihrer Familie berichtet sie: „Meine Familie war neutral in ihren Gefühlen. Sie wussten, dass ich stark genug war, diese unbekannte Reise erneut anzutreten. Sie waren stolz auf mich, weil ich mir selbst treu blieb.“

Heute ist Alia 27 Jahre alt und nimmt kein zusätzliches Testosteron mehr. Sie hat sich die Haare per Laser entfernen lassen und spricht offen über ihren Weg. Sie hofft, anderen Menschen, die mit ihrer Identität zu kämpfen haben, helfen zu können: „Ich habe so vielen Menschen, die ihre Sexualität und ihr Geschlecht in Frage gestellt haben, geholfen. Ich habe einfach meine Erfahrungen weitergegeben. Viele Menschen haben sich bei mir gemeldet und um Rat gebeten.“

Alia Ismails Geschichte zeigt die Wichtigkeit, sich selbst treu zu bleiben und seinen eigenen Weg zu finden. Auch wenn dieser manchmal unerwartete Wendungen nimmt.