Jake Paul vs Mike Tyson: Neues Datum für Boxkampf steht

Das mit Spannung erwartete Boxduell zwischen Jake Paul und Mike Tyson, das ursprünglich für den 20. Juli angesetzt war, findet nun am 15. November statt.

Eine medizinische Komplikation Tysons zwang die Kampfsportlegenden zu dieser Terminverschiebung.

Acht Runden

Der Kampf, der im AT&T Stadium in Dallas ausgetragen wird, verspricht über acht Runden zu je zwei Minuten eine außergewöhnliche Show und findet nun zwischen zwei Heimspielen der Dallas Cowboys am 10. und 18. November statt.

Neuer Termin wegen gesundheitlicher Probleme

Ein Magengeschwür zwang Tyson dazu, das Training vorübergehend einzustellen. „Obwohl der Kampf verschoben werden musste, werde ich das Training in Kürze wieder aufnehmen. Ich bin dankbar für die medizinische Betreuung, die ich erhalten habe, und für die Unterstützung von MVP, Netflix und dem AT&T Stadium, die geholfen haben, schnellstmöglich einen neuen Termin zu finden, der für alle Parteien passt“, äußerte Tyson in einer Pressemitteilung.

Eine historische Sportveranstaltung

Nakisa Bidarian, Mitbegründer von Most Valuable Promotions, unterstreicht das außergewöhnliche Engagement aller Beteiligten, einen neuen Termin zu fixieren, der sowohl Paul als auch Tyson gerecht wird und ihnen gleich lange Vorbereitungszeiten ermöglicht. „Wir schätzen die außerordentliche Hingabe, Zusammenarbeit und Flexibilität unserer Partner bei Netflix und im AT&T Stadium. Paul gegen Tyson ist das generationsübergreifendste Sportereignis in der Geschichte, und wir sind entschlossen, den Fans weltweit einen unvergesslichen Boxabend zu bieten, live übertragen auf Netflix. Wir freuen uns auf einen denkwürdigen Schlagabtausch am Freitag, den 15. November, der noch Generationen in Erinnerung bleiben wird.“

Tyson selbst zeigt sich siegessicher und verspricht ein spektakuläres Ende für Paul: „Das Ergebnis wird das gleiche sein, egal wann wir kämpfen. Jake Paul wird ko gehen. Seid live dabei im AT&T Stadium oder schaltet ein bei Netflix.“

Dieses Event verspricht, ein Highlight in der Welt des Boxsports zu werden und Fans weltweit vor die Bildschirme und ins Stadion zu locken.