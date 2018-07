Auch wenn das Video bereits etwas älter ist, so sorgt es immer wieder für Begeisterung. Es zeigt japanische Studenten, die bei einem Konzert in serbischen Botschaft in Tokio „Kolo“ tanzen.

Dank des Choreographen Dejan Milisavljević lernten die Japaner sehr schnell einige Tänze aus Zentral-Serbien, die sie im Botschaftsgebäude vor einigen Jahren vortrugen. Zudem waren alle in authentischen serbischen Trachten gekleidet.

Und welche Ausrede habt ihr, dass ihr bis heute kein Kolo tanzen könnt? 😊