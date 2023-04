Jeder vierte Österreicher wechselt Unterwäsche nicht täglich

In den Anfangsmonaten der Pandemie griffen viele Menschen vermehrt zu Seife, was eine kleine Hygiene-Revolution auslöste. Das hatte jedoch einen leichten obsessiv-kompulsiven Unterton. Doch eine österreichische Studie zeigte den gegenteiligen Effekt auf die Hygienepraktiken der Bevölkerung.

Die physischen Kontakte verringerten sich während der Pandemie und die Entsozialisierung hatte Folgen auf die persönliche Hygiene der Menschen. Das Fazit der Studie, die in einem Land der Pedanterie und Sauberkeit durchgeführt wurde, zeigt, dass fast ein Viertel der Männer nicht täglich ihre Unterwäsche wechselt. Etwa 1,5% von ihnen wechselt sie sogar nur wöchentlich, während jeder Dritte selten seine Bettwäsche wäscht.

Laut Der Standard und tportal.hr wechseln zwar 83 Prozent der Befragten ihre Unterwäsche mindestens einmal täglich, doch es wird von einer der pedantesten Nationen erwartet, dass das Ergebnis höher ist.

Unterschiede im Hygieneverhalten gibt es auch zwischen Männern und Frauen. Lediglich jede zehnte Frau wechselt ihre Unterwäsche nicht regelmäßig, aber fast ein Viertel der Männer scheiterte bei diesem Teil des Hygienetests. Über 50-Jährige tragen am häufigsten schmutzige Unterwäsche, gefolgt von Personen zwischen 15 und 29 Jahren.

(FOTO: iStock/Igor Vershinsky)

Viele Österreicher schlafen gerne in einem Meer von Milben. Obwohl empfohlen wird, die Bettwäsche alle zwei Wochen zu wechseln, tun dies mehr als ein Drittel der Befragten seltener. Im Vergleich zu anderen deutschsprachigen Ländern wie Deutschland, ist Österreich bei diesem Thema in der Mitte. Deutsche wechseln ihre Bettwäsche am seltensten.

Fast 15 Prozent der Österreicher wechseln ihre Zahnbürste nicht regelmäßig (alle drei Monate). In Deutschland sind es nur sieben Prozent der Menschen. Die im Verhältnis am wenigsten achtsame Altersgruppe bei diesem Thema sind die jungen Menschen zwischen 15 und 29 Jahren. Fast 20 Prozent von ihnen benutzen dieselbe Zahnbürste länger als drei Monate.

Jedoch sind die Österreicher in einem Bereich zufrieden mit den Ergebnissen. Hygienisch wäre es akzeptabel, sich zwei- bis dreimal pro Woche zu duschen oder zu baden. Mehr als die Hälfte duscht oder badet jeden Tag, ein Drittel alle zwei Tage und 15 Prozent alle drei bis sechs Tage.