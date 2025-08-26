Jobs wackeln: Österreichischer TV-Sender stellt DAS ein!

Der österreichische Nachrichtensender Puls 24 plant offenbar die Einstellung seines digitalen Angebots. Wie Der Standard berichtet, soll der Onlineauftritt des Senders aus wirtschaftlichen Erwägungen nicht fortgeführt werden. Hintergrund dieser Entscheidung sind demnach sinkende Einnahmen im Bereich der digitalen Werbung.

Die Sendergruppe hat die Medienberichte mittlerweile bestätigt und nennt als Hauptgrund für das Aus rückläufige Werbeerlöse im österreichischen Digitalmedienmarkt. Diese Entwicklung spiegelt einen breiteren Trend wider: Mehrere Medienunternehmen in Österreich kämpfen mit sinkenden Einnahmen bei digitalen Werbeformaten, was zu einer generellen Konsolidierung im Online-Bereich führt.

Personelle Folgen

Die Umstrukturierung könnte für bis zu neun Medienschaffende berufliche Konsequenzen haben. Vorgesehen ist zudem, dass die Bereiche Social Media und Content-Management künftig direkt in die Fernsehsparte eingegliedert werden.

Die betroffenen Arbeitsverhältnisse könnten bereits mit Beginn des vierten Quartals, also Anfang Oktober, enden. Laut übereinstimmenden Berichten wurde dieser Zeitplan von der Sendergruppe bestätigt.

Die Einstellung des Online-Portals reiht sich in eine Serie von Sparmaßnahmen im österreichischen Medienbereich ein. Puls 24 gehört zur ProSiebenSat.1 Puls 4-Gruppe, die bereits in der Vergangenheit verschiedene Kostensenkungsmaßnahmen umgesetzt hat, um der schwierigen wirtschaftlichen Lage im traditionellen TV- und Digitalbereich zu begegnen.