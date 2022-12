„Jugoslawien-Camp“ am Strand in Katar?! (FOTO)

Die Gastgeber der Fußball-WM in Katar können sich über die hervorragende Atmosphäre bei diesem Groß-Event freuen. Ein kleiner Beweis dafür ist sicherlich der improvisierte „Jugoslawien-Camp“, der in gemeinsamen Aktionen von serbischen und kroatischen Fans entstanden ist.

Die Fans der serbischen und kroatischen Nationalmannschaften kamen nämlich vor den entscheidenden Spielen für ihre jeweiligen Teams an einem Strand in Doha zusammen, um sich gegenseitig zu unterstützen und Mut zuzusprechen. Die serbische und kroatische Fahne stellten sie dicht nebeneinander in ihrem „Camp“ auf, wo stets entspannte und freundschaftliche Stimmung unter den Fußball-Fans herrscht.

Das alles mutet wie Jugoslawien-Nostalgie oder die „guten alten Zeiten“ an. Die Fans feiern miteinander ganz ohne Spannung und Streit, und wünschen der jeweils anderen Nationalmannschaft viel Erfolg im weiteren Verlauf der WM. Unter den zahlreichen positiven Kommentaren zu dieser vom Portal telegraf.rs veröffentlichten Nachricht finden sich auch jene, die zu gegenseitiger Freundschaft und Respekt aufrufen.

„Es ist egal, welche Religion man hat. Was zählt, ist ein gutes Herz“, „Bravo! Lasst die Politik beiseite und bringt den jungen Leuten bei, Menschen aller Nationen zu lieben”, „Freundschaft ist King – alles andere sind Spießbürgertum und Primitivismus”, lauten einige der Kommentare der begeisterten Leserschaft.

Wir erinnern an das bevorstehende Spiel der serbischen Nationalmannschaft unter dem Trainer Dragan Stojkovic “Piksi” gegen die Schweiz heute um 20 Uhr. Das Ergebnis dieses Spiels wird über den Verbleib der Serben bei der Fußball-WM entscheiden. Die Kroaten hingegen haben mit dem Sieg gegen Belgien das letzte Spiel in der Gruppe hinter sich und haben sich damit für das Achtelfinale der Weltmeisterschaften in Katar bereits qualifiziert.