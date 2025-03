Junger Mann hielt Frau und Kinder mit Pistole fest!

Ein Großeinsatz der Polizei in Wien: Ein 26-Jähriger bedrohte seine Frau mit einer Waffe. Die Fahndung führte zur Festnahme des Verdächtigen.

Ein umfangreicher Polizeieinsatz ereignete sich am Montagnachmittag in der Brigittenau, als die Einsatzkräfte zu einer Wohnung in der Treustraße gerufen wurden. Der Grund: Ein Mann hatte angeblich seine Ehefrau mit dem Erschießen bedroht. Nachdem der Verdächtige die Wohnung verlassen hatte, leitete die Bereitschaftseinheit umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Bereits kurze Zeit später gelang es den Beamten, den Flüchtigen in der Karl-Czerny-Gasse in seinem Auto zu stoppen. Mit Unterstützung von WEGA-Beamten wurde der Mann vorläufig festgenommen.

⇢ Tochter fand tote Mutter: Neue erschreckende Details



Verdächtiger und Maßnahmen

Der Verdächtige, ein 26-jähriger Mann afghanischer Herkunft, hatte eine geladene Schreckschusswaffe bei sich, die von der Polizei sichergestellt wurde. Ermittlungen ergaben, dass er nicht nur seine Frau bedroht, sondern auch mit zwei Kindern in der Wohnung eingesperrt haben soll. Gegen den Mann wurden sowohl ein Betretungs- als auch ein Annäherungsverbot verhängt. Zudem wurde ihm ein vorläufiges Waffenverbot auferlegt.

Da der Verdacht bestand, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Suchtmitteln gefahren war, wurde ihm auch der Führerschein entzogen. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam.