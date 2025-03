Tochter fand tote Mutter: Neue erschreckende Details

Ein Eifersuchtsdrama in Oberösterreich endete tödlich: Ein Mann soll seine Frau mit Messern attackiert haben. Die Polizei ermittelt.

In den frühen Morgenstunden des Samstags, etwa um 4 Uhr, kehrte ein Paar aus Neukirchen an der Enknach, gelegen im Bezirk Braunau, von einer Feier zurück. Aus bisher ungeklärten Gründen eskalierte die Situation zwischen den beiden Innviertlern in einen heftigen Streit. Nach Angaben der Polizei wird vermutet, dass der 35-jährige Mann seine 44-jährige Ehefrau mit einem oder zwei Messern angegriffen und dabei tödlich verletzt hat.

⇢ Mordalarm: Tochter findet erstochene Mutter



Tatort und Festnahme

Erst gegen 10 Uhr entdeckte die 20-jährige Tochter der Frau die erschütternde Szene: Ihre Mutter lag leblos auf dem Wohnzimmerboden, während ihr Stiefvater schlafend in einem Sessel saß. Der Mann, ein Österreicher, wurde geweckt und behauptete, keine Erinnerung an die Ereignisse zu haben. Nach einem Notruf wurde er festgenommen, und die Polizei stellte zwei blutverschmierte Messer sicher.

Auch der Tatverdächtige hatte Schnittverletzungen, die er sich vermutlich selbst zugefügt hatte. Am Abend wurde er verhört und nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried überstellt.

Eifersucht könnte das Motiv für die Tat gewesen sein. Am Samstagabend verhörten Beamte des Landeskriminalamts den Tatverdächtigen. Zudem wurde eine Obduktion der Leiche angeordnet. Laut Polizei hinterlässt die Frau auch einen 15-jährigen Sohn.