Kämpfer: Daran ist Richard Lugner gestorben

Am 12. August verabschiedete sich Österreich von einem seiner bekanntesten Bürger: Richard Lugner, der prominente Baumeister, starb im Alter von 91 Jahren. Die letzten Monate seines Lebens waren von einem Kampf gegen verschiedene gesundheitliche Herausforderungen geprägt.

Richard Lugner erlebte kürzlich sowohl freudige als auch schmerzvolle Momente. Im Juni heiratete er seine sechste Ehefrau, Simone Lugner, und seine Tochter Jacqueline heiratete ihren Partner Leo. Doch dieser emotionale Höhenflug wurde von gesundheitlichen Rückschlägen überschattet, die schließlich auch seine Kräfte schwächten.

Die gesundheitlichen Probleme begleiteten Lugner ständig. Trotz zahlreicher Arztbesuche und Behandlungen ließ er den Kopf nicht hängen und setzte alles daran, seine Gesundheit zu verbessern. Selbst vor seiner Hochzeit begab er sich auf eine Kur, bei der er sich jedoch eine Verletzung zuzog. Diese führte Wochen später zur Diagnose eines angeknacksten Lendenwirbels, was ihm fortan große Schmerzen bereitete.

Herz- und Prostataprobleme

Ein bekannter Herzfehler verschlechterte sich bei einer Routineuntersuchung und machte eine Herzoperation im AKH Wien notwendig. Richard Lugner erklärte, dass trotz der Dramatik dieses modernen Eingriffs kein Schnitt vorgenommen wurde. Bereits nach wenigen Tagen durfte er das Krankenhaus wieder verlassen und konnte in seine Villa in Wien-Döbling zurückkehren.

Im Jahr 2016 wurde bei ihm Prostatakrebs festgestellt, den er nach einer mehrmonatigen Strahlentherapie im Frühjahr 2017 als besiegt deklarierte. Stolz teilte er der Presse jedes Mal mit, wenn eine Nachkontrolle ohne Befund abgeschlossen wurde.

Letzter Rettungseinsatz

In der Nacht auf Montag kam es in seiner Villa zu einem Rettungseinsatz, bei dem alle Wiederbelebungsversuche scheiterten. Richard Lugners Herz hörte schließlich auf zu schlagen.