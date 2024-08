Satansbratan macht auf Bear Grylls und erleidet Vergiftung in Bosnien

Der österreichische TikTok- und Instagram-Star Erik, besser bekannt unter seinem Pseudonym Satansbratan, hat sich während eines Urlaubs in Bosnien eine Vergiftung zugezogen. Der 24-jährige Content-Creator, der durch seine humorvollen Sketche über die migrantische und österreichische Gesellschaft bekannt wurde, verbrachte die letzten Tage mit seiner Familie in Banja Luka.

In seinen sozialen Medien hielt Satansbratan seine Follower stets auf dem Laufenden und dokumentierte die Erlebnisse seiner Reise. Besonders viel Aufmerksamkeit erregte er, als er eine Katze mit einer Fußbehinderung entdeckte und die Rettungsaktion samt Tierarztbesuch in seiner Story festhielt. Die Geschichte fand ein glückliches Ende, als sich ein Follower aus Graz bereit erklärte, die Katze aufzunehmen.

Kurz nach diesem erfreulichen Ereignis begab sich Satansbratan auf eine Wanderung in den Wäldern Bosniens. Dort fand er eine natürliche Wasserquelle und entschied, das Wasser direkt aus der Quelle zu trinken. „Es ist eiskalt und es schmeckt einfach so frisch“, teilte er begeistert in einem Video mit.

Doch die Freude währte nicht lange. Wenige Stunden später klagte Satansbratan über Unwohlsein, das sich rasch verschlimmerte. Schließlich musste er in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert werden, wo anscheinend eine Vergiftung diagnostiziert wurde. Die Symptome deuteten darauf hin, dass das Wasser, das er aus der Quelle trank, mit Bakterien belastet war.

User besorgt & humorvoll

In den sozialen Medien zeigten sich Satansbratans Follower besorgt, aber auch humorvoll. „Satansbratan: Wasser schmeckt gesund. Wasser: Klab i net“, kommentierte ein User in Anspielung auf den vermeintlich gesunden Genuss. Ein anderer schrieb: „Gute Besserung. Diese Quelle hatte anscheinend mega viele Bakterien.“ Die Episode erinnert viele an ähnliche Erfahrungen, wie ein weiterer Follower erzählte: „Ich bin auch bei mir in Albanien so wald, bro, hab Wasser gesehen, dacht bam, eine tauchen, hatte am ganzen Körper Ausschlag.“

Seine Follower können sicher sein, dass er auch diese Erfahrung mit seinem typischen Humor in künftigen Videos verarbeiten wird.