So oft war Richard Lugner verheiratet!

Am 12. August verabschiedete sich Österreich von einem seiner bekanntesten Bürger: Richard Lugner, der prominente Baumeister, starb im Alter von 91 Jahren. Die letzten Monate seines Lebens waren von einem Kampf gegen verschiedene gesundheitliche Herausforderungen geprägt. Richard Lugner war sechs Mal verheiratet. Das waren Lugners bisherige Frauen.

Am 1. Juni, stand für den prominenten Wiener Baulöwen Richard Lugner (91) ein bedeutendes Ereignis an: seine sechste Hochzeit. Im Wiener Rathaus gab er der um 49 Jahre jüngeren Simone Reiländer (42) das Ja-Wort. Richard Lugner hat sich in der Vergangenheit bereits fünfmal vermählt; dennoch hielt keine dieser Ehen dauerhaft.

Neubeginn mit langer Vorgeschichte

Bereits im Jahr 2021 standen Richard Lugner und Simone Reiländer kurz vor dem Traualtar, trennten sich jedoch. Lugner betont den Unterschied zu früheren Beziehungen: „Es ist natürlich eine andere Liebe, als die erste Liebe. Wir sind jetzt beide reife Menschen, und wir haben uns das ja überlegt.“ Trotz der gescheiterten Hochzeiten in der Vergangenheit ist Lugner entschlossen, mit Simone ein glückliches Leben zu beginnen, und kündigt an: „Es wird die letzte Ehe.“

Rückblick auf vergangene Ehen

Lugners erste Ehe mit Christine Gmeiner dauerte von 1961 bis 1978. Aus dieser Verbindung stammt sein Sohn Alexander. Ein Jahr nach der Scheidung heiratete Lugner Cornelia Hahn, von der er sich nach vier Jahren trennte. Nur ein Jahr später führte er Susanne Dietrich zum Altar, doch auch diese Ehe endete 1989 in einer Scheidung. Mit Christina „Mausi“ Lugner (58) verbrachte er 17 Jahre seines Lebens, bevor sich ihre Wege trennten. Zwischen 2007 und 2014 blieb der Baulöwe unverheiratet, bis er in einer Blitzhochzeit die 24-jährige Cathy „Spatzi“ Lugner heiratete, eine Verbindung, die ebenfalls nur zwei Jahre hielt.