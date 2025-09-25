Kanaren waren gestern: Urlaub auf diesen zwei Inseln zum Schnäppchenpreis

Während die Kanaren unter Massentourismus leiden, locken Kroatiens Adriainseln mit Sonnenverwöhnung und Preisvorteilen. Losinj und Hvar bieten die perfekte mediterrane Alternative.

Die Kanarischen Inseln haben als Sonnenziel längst ihren Zauber verloren. Überfüllte Strände, explodierende Preise und die negativen Folgen des Massentourismus prägen mittlerweile das Bild der einst idyllischen Inselgruppe. Wer Entspannung bei milden Temperaturen sucht und dabei sein Budget schonen möchte, findet in Kroatien attraktive Alternativen. Besonders die Adriainseln Losinj und Hvar bestechen durch ihr sonnenverwöhntes Klima, beeindruckende Landschaften und ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die nördliche Adriainsel Losinj trägt nicht grundlos den Ehrentitel „Insel der Vitalität“. Schon im 19. Jahrhundert erkannten Mediziner die gesundheitsfördernden Eigenschaften des lokalen Mikroklimas und etablierten hier einen beliebten Kurort. Die besondere Kombination aus reiner Seeluft, mediterraner Flora und reichlich Sonnenschein macht Losinj zum perfekten Winterziel für Erholungssuchende. 2025 feiert die Insel das 140-jährige Jubiläum ihres organisierten Tourismus – eine beeindruckende Tradition, die auf die lange Erfahrung als nachhaltiges Kur- und Gesundheitsziel zurückblickt.

Während die Kanarischen Inseln oft unter starken Winden aufgrund ihrer vulkanischen Beschaffenheit leiden, genießt Losinj ganzjährig ausgeglichene Wetterbedingungen. Selbst in den Wintermonaten bleiben die Temperaturen mit 8 bis 14 Grad angenehm mild. Mit über 2.500 Sonnenstunden jährlich – das entspricht fast 300 Tagen mit klarem oder nur leicht bewölktem Himmel – gehört Losinj zu den sonnenreichsten Regionen Europas und steht den Kanarischen Inseln in nichts nach.

Preisliche Vorteile

Finanziell betrachtet schneidet Losinj ebenfalls besser ab. Flugverbindungen nach Kroatien sind außerhalb der Hauptsaison kostengünstig, und auch die Unterkünfte bieten ein deutlich besseres Preisniveau. Für Reisende mit gehobenen Ansprüchen bietet Losinj erstklassige Wellnesshotels – einige mit Spezialisierung auf Thalassotherapie (Meerwasser-Heilbehandlung).

Gleichzeitig finden Budgetreisende zahlreiche gemütliche Pensionen, in denen sie authentische kroatische Gastfreundschaft erleben können – oft zu einem Bruchteil der kanarischen Preise. Besonders empfehlenswert: Ein Spaziergang durch die aromatischen Pinienwälder rund um Mali Losinj oder ein Ausflug ins malerische Veli Losinj – zu jeder Jahreszeit ein Erlebnis.

Hvar darf sich mit dem Titel der sonnenreichsten Insel Kroatiens schmücken und kann problemlos mit den Kanarischen Inseln konkurrieren. Mit über 2800 Sonnenstunden pro Jahr sorgt das Klima selbst in den Wintermonaten für angenehme Wärme. Während die Insel im Hochsommer für ihre exklusiven Beachclubs bekannt ist, präsentiert sie sich in der Nebensaison von ihrer ruhigen, entspannten Seite – ideal für Erholungssuchende.

Hvars Vorzüge

Im Gegensatz zu den oft windgeplagten Kanarischen Inseln bleibt das Wetter auf Hvar konstant. Die Wintertemperaturen bewegen sich meist zwischen 9 und 15 Grad, wobei das Meer die Sommerwärme noch lange speichert. Diese Bedingungen schaffen perfekte Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wanderungen, Radtouren oder gemütliche Küstenspaziergänge.

Auch in finanzieller Hinsicht punktet Hvar: Außerhalb der Hauptsaison sind Unterkünfte, Gastronomie und Fahrzeugmieten deutlich günstiger als auf den Kanarischen Inseln. Die Fährverbindungen von Split nach Hvar bleiben erschwinglich, und zahlreiche familiengeführte Unterkünfte bieten eine authentische Alternative zu anonymen Hotelketten.

Ein besonderes Highlight ist die historische Altstadt von Stari Grad, eine der ältesten Siedlungen Europas, sowie die Lavendelfelder, die selbst im Winter noch einen Hauch sommerlicher Atmosphäre verströmen.

Die Sehnsucht nach Sonnenwärme und mildem Klima muss nicht zwangsläufig zu einer Reise auf die Kanarischen Inseln führen. Losinj und Hvar bieten das ganze Jahr über angenehme Temperaturen, atemberaubende Naturlandschaften und sind oft die kostengünstigere Wahl.

Zudem punkten sie mit kürzeren Anreisewegen und einer besseren Klimabilanz – perfekt für alle, die auch in der kälteren Jahreszeit mediterranes Flair und Sonnenschein genießen möchten. Die 140-jährige Tourismusgeschichte von Losinj zeigt dabei, dass nachhaltiger, naturnaher Tourismus schon lange vor dem aktuellen Trend praktiziert wurde – ein deutlicher Gegensatz zu den überlaufenen Kanarischen Inseln.