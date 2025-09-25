15 Stiche im Kopf: Jetzt spricht Darko Lazic

Regennasse Straße, ein Schleudern, dann der Aufprall – Sänger Darko Lazic und seine Frau überstehen einen nächtlichen Unfall mit dem Schrecken.

Sänger Darko Lazic kam in der Nacht zum 25. September 2025 mit dem Schrecken davon, als er auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und einen Unfall baute. Seine Ehefrau Katarina saß ebenfalls im Wagen. Glücklicherweise blieben beide von schweren Verletzungen verschont. Der Musiker lobte die rasche Hilfe von Rettungsdienst und Polizei, die umgehend zur Stelle waren.

Das Paar befand sich auf dem Heimweg von einer Veranstaltung, bei der sie den neuen Song von Katarinas Schwester Tijana Matic gefeiert hatten. Nur wenige Stunden vor dem Unfall waren die beiden noch bestens gelaunt in Gesellschaft von Tijana sowie Darkos Ex-Frau Ana Sevic und deren Ehemann Danijel. Die harmonische Stimmung ging sogar so weit, dass sie über zukünftige Familienpläne scherzten.

„Wir sind eine richtige Familie – Ana, Danijel, Kaca, ich, Patentante Andreana Cekic und Kacas Schwestern. Wir verstehen uns prächtig und verbringen gerne Zeit miteinander“, erklärte Darko. „Der Jahrmarkt von Sabac ist etwas ganz Besonderes, eine Tradition, die mich seit meiner Kindheit begleitet.“ Auf die Frage nach weiteren Kindern meinte Katarina augenzwinkernd: „Ana wird die Patin unseres nächsten Kindes sein, so Gott will – warum nicht?“

Unfallhergang geklärt

Gegenüber dem Portal „Blic“ schilderte Lazic später den Unfallhergang, wobei er betonte, sich an vieles nicht mehr erinnern zu können. „Ich habe die Kontrolle verloren. In den Medien wird behauptet, ich sei betrunken gewesen oder hätte verbotene Substanzen konsumiert – das stimmt nicht. Ich habe alle Befunde aus dem Krankenhaus. Gott sei Dank ist niemandem etwas Schlimmes passiert.“

„Es regnete stark, das Auto geriet ins Schleudern und prallte gegen einen glücklicherweise leeren Bus. Niemand wurde ernsthaft verletzt, wir sind alle wohlauf. Auch von überhöhter Geschwindigkeit kann keine Rede sein.“

Die Polizei bestätigte, dass sowohl Darko als auch Katarina Lazić während der gesamten Rettungsaktion bei Bewusstsein waren und von Feuerwehrleuten aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden mussten. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde dem Sänger routinemäßig Blut und Urin zur Analyse entnommen, um den Einfluss von Alkohol oder Drogen zweifelsfrei zu überprüfen. Eine technische Untersuchung der Fahrzeuge wurde ebenfalls angeordnet.

Dramatische Momente

Besonders beunruhigt war der Sänger, als er und seine Frau nach dem Unfall getrennt wurden. „Irgendwann haben sie uns voneinander getrennt. Ich war kurzzeitig bewusstlos, daran erinnere ich mich nicht mehr. Die schnelle Reaktion der Einsatzkräfte und des Rettungsdienstes war wirklich beeindruckend. Als ich wieder zu mir kam und Katarina nicht neben mir sah, war meine erste Frage, ob es ihr gut geht“, berichtete Lazic.

„Ich erinnere mich nur noch daran, wie ich im Krankenhaus in den Spiegel schaute und meinen aufgerissenen Kopf sah. Der Arzt meinte, es hätte viel schlimmer kommen können. Ich habe zwar 15 Stiche bekommen, aber ich muss nochmals betonen: Weder Alkohol noch irgendwelche verbotenen Substanzen waren im Spiel.“

Der Sänger betonte bei dieser Gelegenheit auch, dass er mittlerweile komplett auf Alkohol verzichtet. „Ich trinke überhaupt nicht mehr. Ich denke, ich habe in meinem Leben genug getrunken. Es gibt genug andere Leute, die das für mich übernehmen können“, stellte er klar.