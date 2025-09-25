Was jeder Bankkunde ab Oktober über die „10-Sekunden-Regel“ wissen muss

Blitzschnell überweisen statt tagelang warten – die neue „10-Sekunden-Regel“ revolutioniert ab 2025 den deutschen Zahlungsverkehr und macht Sofortüberweisungen zum Standard.

Eine tiefgreifende Veränderung im Zahlungsverkehr steht bevor, doch viele Kontoinhaber haben davon noch keine Kenntnis. Seit Jänner 2025 gilt die sogenannte „10-Sekunden-Regel“, die das Überweisungssystem grundlegend modernisiert. Ab Oktober wird diese Regelung für sämtliche Kreditinstitute in verbindlich.

Die Neuerung betrifft Sofortüberweisungen, im Fachjargon als „Instant Payments“ bezeichnet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Überweisungen, die einen Werktag benötigten und am Wochenende pausierten, erreichen Soforttransfers das Zielkonto innerhalb von höchstens zehn Sekunden. Dieses System funktioniert durchgehend – tags wie nachts, an Wochenenden und Feiertagen, ohne Unterbrechung.

Seit dem 9. Jänner 2025 sind alle Banken im Euro-Währungsraum verpflichtet, solche Sofortzahlungen zu empfangen. Ab dem 9. Oktober 2025 müssen sie ihren Kunden auch das Versenden von Echtzeitüberweisungen ermöglichen.

Kostenfreie Transfers

Die Preisstruktur erfährt ebenfalls eine deutliche Änderung. Während Sofortüberweisungen bislang bei vielen Geldinstituten mit Zusatzgebühren zwischen 50 Cent und 1,50 Euro pro Vorgang belegt waren, greift nun eine neue EU-Verordnung: Echtzeitüberweisungen dürfen nicht teurer sein als standardmäßige SEPA-Transfers (EU-Überweisungsstandard).

Da letztere bei den meisten Banken kostenfrei angeboten werden, entfallen die Gebühren für Sofortüberweisungen bei der Mehrheit der Kunden. Einige Bankhäuser haben ihre Preismodelle bereits entsprechend angepasst, die übrigen müssen bis Oktober nachziehen.

Neben der Beschleunigung des Zahlungsverkehrs führen die Finanzinstitute eine weitere Sicherheitsmaßnahme ein: den obligatorischen IBAN-Name-Check. Ab Oktober 2025 sind Banken verpflichtet, bei jeder SEPA-Transaktion zu überprüfen, ob der angegebene Empfängername mit der eingegebenen IBAN (internationale Kontonummer) übereinstimmt.

Bei Unstimmigkeiten erhalten die Kunden einen Warnhinweis. Diese Maßnahme soll sowohl versehentliche Fehlüberweisungen verhindern als auch Betrügern das Handwerk erschweren, die mit manipulierten Rechnungen oder dubiosen Anlageangeboten operieren. Wer trotz Warnung die Überweisung durchführt, trägt allerdings selbst die Verantwortung.

Individuelle Schutzmaßnahmen

Als zusätzlichen Sicherheitsbaustein können Bankkunden ab Oktober 2025 individuelle Höchstbeträge für Echtzeitüberweisungen festlegen. Diese personalisierte Obergrenze schützt vor ungewollten oder betrügerischen Transaktionen und ist Teil der neuen EU-Vorgaben zur Erhöhung der Sicherheit im Zahlungsverkehr.

Chancen und Risiken

Die Neuregelung bringt erhebliche Vorteile im Alltag: Online-Einkäufe können unmittelbar beglichen werden, eilige Rechnungszahlungen sind auch außerhalb der Bankgeschäftszeiten möglich, und geteilte Kosten im Freundeskreis lassen sich binnen Augenblicken ausgleichen.

Doch die neue Geschwindigkeit birgt auch Gefahren. Verbraucherschützer mahnen zur Vorsicht: Echtzeitüberweisungen vereinfachen zwar den Zahlungsverkehr, erhöhen aber auch das Risiko. Kunden sollten diese Funktion nur nutzen, wenn sie den Empfänger zweifelsfrei kennen.

Denn sobald das Geld transferiert ist, gestaltet sich eine Rückabwicklung deutlich komplizierter als bei konventionellen Überweisungen. Der Betrag wird binnen zehn Sekunden unwiderruflich auf dem Empfängerkonto gutgeschrieben, was eine nachträgliche Korrektur praktisch unmöglich macht.

Bankkunden sollten daher besonders wachsam sein und Warnhinweise ihrer Bank ernst nehmen – die 10-Sekunden-Regel macht Zahlungen nicht nur schneller, sondern auch endgültiger.