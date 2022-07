Kein Hotel nötig: Mann fährt mit Couch auf Autodach (VIDEO)

Stellen Sie sich vor, Sie fahren auf der Autobahn und sehen einen Mann, der auf einem Sofa schläft, das auf dem Dach eines Autos befestigt ist. Genau das tat ein Montenegriner.

Auf Twitter taucht ein Video auf, in dem ein Mann, der für die Straßenüberwachung zuständig ist, darüber spricht, was allen begegnet und was durch Videoüberwachung gesehen werden kann.

„Wir haben einen Mann, der ein Sofa auf dem Dach eines Autos gefahren hat, 45 Minuten. Dort hat er entschieden, das Fahrzeug anzuhalten und auf dem Sofa ein Nickerchen zu machen“, sagt der Mitarbeiter.

Stereotyp oder Zufall, dass es sich um einen Montenegriner handelte? Ein Nutzer sah darin kein Problem und schrieb: „Na ja, stört niemanden, alles ist in Ordnung“.

Auf der nächsten Seite könnt ihr euch das Video ansehen!