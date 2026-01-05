KOSMO KOSMO
Festnahme

Keplerplatz als Drogen-Hotspot: Dealer in Favoriten geschnappt

(Symbolbild FOTO: iStock)
1 Min. Lesezeit |

Mitten am Nachmittag klickten die Handschellen: Ein Drogengeschäft am Keplerplatz endete für einen 32-jährigen Algerier mit seiner Festnahme durch die Wiener Polizei.

Am Sonntagnachmittag nahm die Wiener Polizei einen 32-jährigen Mann am Keplerplatz in Wien-Favoriten fest. Der Vorfall ereignete sich am 4. Jänner gegen 14:00 Uhr, als Beamte der Inspektion Keplergasse den Verdächtigen bei einer mutmaßlichen Drogenübergabe beobachteten.

Die Polizisten griffen ein, nachdem der algerische Staatsangehörige etwa fünf Gramm Cannabis an eine andere Person verkauft haben soll. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte sowohl das Suchtmittel als auch Bargeld sicher, wie aus einer Polizeimitteilung hervorgeht.

Unterschiedliche Konsequenzen

Der mutmaßliche Käufer, ein gleichaltriger rumänischer Staatsangehöriger, wurde nicht in Gewahrsam genommen, sondern lediglich wegen des Verdachts des Suchtmittelkaufs zur Anzeige gebracht.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion

