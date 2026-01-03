Döblinger Drogen-Quartett: Polizei folgt der Nase – 110 Gramm Crystal Meth entdeckt

Marihuanageruch verrät vier Männer bei Verkehrskontrolle in Wien. Im Auto finden Beamte nicht nur Cannabis, sondern auch Crystal Meth und szenetypisch gestückeltes Bargeld.

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Heiligenstädter Straße in Wien entdeckten Polizisten am Freitagabend gegen 19.45 Uhr eine erhebliche Menge Drogen. Beamte der Landesverkehrsabteilung Wien wurden bereits beim Anhalten des Fahrzeugs auf einen intensiven Marihuanageruch aufmerksam. Der 31-jährige Fahrer machte zudem einen deutlich durch Suchtmittel beeinträchtigten Eindruck, weshalb die Beamten nicht nur ihn, sondern auch seine drei Begleiter einer gründlichen Kontrolle unterzogen.

Drogenfund im Auto

Ein hinzugezogener Drogenspürhund durchsuchte das Fahrzeug, wobei die Einsatzkräfte auf brisantes Material stießen: Rund 110 Gramm Crystal Meth, diverse verschreibungspflichtige Medikamente sowie Bargeld in szenetypischer Stückelung wurden sichergestellt. Laut „Heute“ handelte es sich dabei um etwa 1.000 Euro in kleinen Scheinen.

Festnahmen und Anzeigen

Die vier Männer – der Fahrer sowie seine 23-, 25- und 28-jährigen Mitfahrer, alle mit syrischer Staatsangehörigkeit – wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Gegen sämtliche Insassen wurden Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz erstattet. Dem 31-jährigen Lenker wurde zusätzlich der Führerschein vorläufig entzogen.

Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Behörden untersuchen nun die Herkunft der Suchtmittel und prüfen mögliche Verbindungen zu weiterem Drogenhandel.