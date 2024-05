KI-Revolution: OpenAI enthüllt neuste Version von ChatGPT

In einer bahnbrechenden Enthüllung am Montagabend hat OpenAI, das Unternehmen an der Spitze der Künstlichen Intelligenz-Entwicklung, die nächste Stufe von ChatGPT vorgestellt: GPT-4o. Überraschenderweise wird sie kostenfrei zur Verfügung gestellt. GPT-4o, ein künstliches Omni-Modell, ist in der Lage, Audio, Text und Video so zu verarbeiten, wie es bisher in der Branche unvorstellbar schien.

Zeitalter der Künstlichen Intelligenz

Die Präsentation, die im Silicon Valley stattfand, läutete offiziell das Ende der KI-Winterschlafphase ein. Nichts ist mehr wie zuvor, denn GPT-4o verbindet das Beste aus den Welten der Sprach-, Bild- und Tonerkennung in einer einzigen, nahtlosen Benutzererfahrung. OpenAI stellt damit ein Tool zur Verfügung, das sich ohne Umwege in natürlicher Sprache bedienen lässt, ein Umstand, der die bisher notwendige präzise Formulierung von Prompts überflüssig macht.

OpenAI-CTO Mira Murat erläuterte, dass dieses neue Modell weit mehr ist als eine Fortentwicklung bestehender Technologien. GPT-4o stellt eine Revolution dar, indem es eine umfassende Verarbeitung von Inhalten ermöglicht – von Bildern über Links bis hin zu Statistiken – und somit Fragen dazu beantworten kann. Trotz der herausragenden Möglichkeiten wird das System zumindest in der Anfangsphase kostenfrei angeboten, um möglichst schnell eine breite Nutzerbasis zu erreichen.

Assistent für alle Fälle

GPT-4o verwandelt jedes Smartphone in einen vielseitigen Helfer. Dank der Fähigkeit, über die Kamera Aufnahmen zu analysieren, bietet es Hilfestellungen und Antworten in Echtzeit. Egal ob es darum geht, mathematische Probleme zu lösen oder komplexe Anfragen zu bearbeiten, die Technologie verspricht eine nahtlose Integration in den Alltag.

Doch damit nicht genug: GPT-4o könnte durch seine Fähigkeit, Texte zu transkribieren und in Echtzeit zu übersetzen, bestehende Dienste in diesen Bereichen herausfordern. Seine Leistungsfähigkeit wurde während der Präsentation unter Beweis gestellt, wo es mit einer natürlichen Stimme und lebendigem Vortrag beeindruckte.

OpenAI hat ein neues Trainingsmodell entwickelt, bei dem Text, Bild und Ton durchgehend von einem einzigen neuronalen Netzwerk verarbeitet werden. Dieses Niveau an Integration versetzt GPT-4o in die Lage, einen völlig neuen Standard in der Interaktion zwischen Mensch und Maschine zu setzen.