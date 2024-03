Kind zu spät vom Kindergarten abgeholt: Jetzt folgen Strafen für Eltern

„Unpünktlichkeit hat ihren Preis“: Mit dieser Devise geht die deutsche Gemeinde Glasbrunn gegen Eltern vor, die ihre Kinder regelmäßig zu spät aus dem Kindergarten abholen. Die Gemeinde sieht sich gezwungen, gegen diese „unbelehrbaren“ Eltern vorzugehen, da sie nicht nur das Personal, sondern auch die Gemeindekasse belasten.

Die Problematik liegt in der wiederholten Missachtung der vereinbarten Abholzeiten. Bei der Anmeldung ihrer Kinder in der Kita unterschreiben die Eltern eine Vereinbarung, die sie zur pünktlichen Abholung verpflichtet. Doch einige Eltern halten sich nicht an diese Abmachung und ignorieren auch die wiederholten Ermahnungen des Kiga-Personals. „Ich halte das für ein sehr ungerechtes Verhalten dieser Eltern“, äußert sich Bürgermeister Klaus Korneder zu dem Thema. „Wir müssen für die Kinder, die deutlich zu spät abgeholt werden, Personal anbieten. Diese Mehrkosten müssen alle anderen mitbezahlen.“

strenge Maßnahmen

Um diesem Problem zu begegnen, hat die Gemeinde Glasbrunn beschlossen, ab dem 1. September spätabholende Eltern in eine längere und damit kostspieligere Betreuungszeit einzugruppieren. Dies bedeutet, dass die betroffenen Eltern mehr für die Betreuung ihrer Kinder zahlen müssen. Darüber hinaus werden auch die Essensgebühren für alle Kinder angehoben. Statt bisher fünf Euro pro Tag werden in Zukunft sechs Euro pro Tag fällig. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, die durch die späte Abholung entstandenen Mehrkosten zu decken.

Der Hauptausschuss von Glasbrunn hat diese neuen Regelungen und Gebührenerhöhungen einstimmig beschlossen. Die Gemeinde hofft, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, das Problem der späten Abholung in den Griff zu bekommen und die Eltern zur Einhaltung der vereinbarten Zeiten zu bewegen. Es bleibt abzuwarten, wie die Eltern auf diese neuen Regelungen reagieren und ob sie sich in Zukunft an die vereinbarten Abholzeiten halten werden.