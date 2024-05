Klimabonus: Hier bekommt ihr nur 145 Euro

Im Jahr 2023 wurde der österreichische Klimabonus, eine finanzielle Unterstützung mit dem Ziel, klimaschonendes Verhalten zu fördern, spürbar erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr, als die Unterstützung noch bis zu 200 Euro betrug, können Österreicherinnen und Österreicher nun mit bis zu 290 Euro rechnen. Diese Steigerung bildet nicht nur einen Ansporn für umweltbewussteres Handeln, sondern berücksichtigt auch den Wohnort der Empfänger. Die regionale Staffelung des Klimabonus sorgt dafür, dass die Höhe der Unterstützung von der Infrastruktur und der Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsmittel abhängt.

Die Zuordnung zu vier definierten Klassen entscheidet über die Höhe des Klimabonus: von 145 Euro in urbanen Zentren mit exzellenter öffentlicher Verkehrsanbindung bis hin zu 290 Euro in ländlichen Gebieten mit grundlegender Erschließung. Diese Staffelung basiert auf der sogenannten Urban-Rural-Typologie sowie auf den ÖV-Güteklassen, die die Verfügbarkeit öffentlicher Verkehrsangebote in den Gemeinden bewerten. „Nur“ 145 Euro bekommt ihr in Wien!

Ziel des im Oktober 2022 eingeführten Klimabonus ist es, einen Anreiz zur Reduktion klimaschädlicher CO2-Emissionen zu setzen. Die finanzielle Unterstützung soll Bewohnerinnen und Bewohner Österreichs dafür entschädigen, dass Maßnahmen zur CO2-Reduktion, wie die Erhöhung von Treibstoffpreisen, ihren Geldbeutel belasten könnten. Gleichzeitig soll der Bonus einen Anreiz bieten, klimaschonendere Alternativen, wie den öffentlichen Verkehr, stärker in Betracht zu ziehen.

Was hält ihr vom Klimabonus? Finde ich toll!

Brauche ich nicht!

Finde ich zu wenig!

Jeder sollte gleich viel bekommen! Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...

4 Stufen bei Auszahlung

Die Auszahlung des Klima­bonus erfolgt je nach Zugehörigkeit zu einer der folgenden vier Stufen:

Stufe I: Gemeinden in urbanen Zentren mit der höchsten ÖV-Erschließung – 145 Euro

Stufe II: Gemeinden in urbanen Zentren mit zumindest guter ÖV-Erschließung – 195 Euro

Stufe III: Gemeinden in urbanen Zentren mit zumindest guter Basiserschließung, Gemeinden in regionalen Zentren mit zumindest guter Basiserschließung und Gemeinden im ländlichen Umland von Zentren mit zumindest guter Basiserschließung – 245 Euro

Stufe IV: Gemeinden im ländlichen Raum und Gemeinden mit höchstens Basiserschließung – 290 Euro.

Auszahlungsmodalitäten

Die Verteilung des Klimabonus erfolgt auch dieses Jahr im Herbst, wobei die Voraussetzungen für den Anspruch gleichgeblieben sind: Eine Person muss für mehr als die Hälfte des Jahres einen Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet haben und als ausländische Staatsbürgerin oder als ausländischer Staatsbürger einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus besitzen. Kinder und Jugendliche erhalten wie in den Vorjahren eine reduzierte Unterstützung.

Lesen Sie auch: Änderung beim Klimabonus: Diese Personen erhalten „weniger“ GeldDer Klimabonus 2024 in Österreich überrascht mit einer deutlichen Aufstockung und regionalen Unterschieden.

Änderung beim Klimabonus: Diese Personen erhalten „weniger“ GeldDer Klimabonus 2024 in Österreich überrascht mit einer deutlichen Aufstockung und regionalen Unterschieden. Klimabonus wird erhöht: So viel bekommt ihrDie österreichische Regierung erhöht 2024 den Klimabonus auf 145 bis 290 Euro, um umweltfreundliches Handeln zu belohnen.

Klimabonus wird erhöht: So viel bekommt ihrDie österreichische Regierung erhöht 2024 den Klimabonus auf 145 bis 290 Euro, um umweltfreundliches Handeln zu belohnen. Wie hoch wird der Klimabonus 2024 und wann wird er ausbezahlt?Österreich setzt mit dem Klimabonus ein Zeichen für den Klimaschutz und unterstützt Bürger mit längeren Alltagswegen.

Für Einkommensstärkere mit einem Jahreseinkommen über 66.612 Euro gilt zudem, dass der Klimabonus versteuert werden muss. Die Auszahlung beginnt nach dem Sommer, wobei genauere Daten zur Verteilung auf der offiziellen Website einsehbar sind. Wer die Bedingungen nicht erfüllt oder etwa aufgrund eines längeren Gefängnisaufenthalts mehr als 183 Tage nicht in Österreich gemeldet war, erhält keinen Bonus.