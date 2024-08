Klimakleber geben Proteste auf: „Wir sehen keine Perspektive für Erfolg“

Die Klimaschutzbewegung „Die Letzte Generation Österreich“ hat das Ende ihrer Proteste angekündigt und sieht keine Perspektive für Erfolg mehr. In einem offenen Brief kritisierten sie die Inkompetenz der Regierung und die fossile Verdrängung durch die Bevölkerung.

Die Klimaschutzbewegung Letzte Generation hat das Ende ihrer Proteste verkündet. „Wir sehen keine Perspektive für Erfolg mehr“, erklärte die Gruppe. „Mit dem heutigen Tag beenden wir unsere Proteste und die ‚Letzte Generation Österreich‘.“

Offener Brief

In einem offenen Brief wandte sich die Gruppe an die Gesellschaft. Sie betonten die Vielfalt ihrer Protestaktionen, von Straßenkleben bis zu Autobahnprotesten. Trotz Gewalt, Morddrohungen und hohen Strafen setzten sie ihre Aktivitäten fort.

„Inkompetenz der Regierung“

Die Gruppe kritisierte die Inkompetenz der Regierung und die fossile Verdrängung durch die Bevölkerung. „Die Regierung glänzte in den letzten zwei Jahren mit kompletter Inkompetenz. Menschen aus der Bevölkerung haben sich für die fossile Verdrängung entschieden. Wir sehen ein, dass Österreich weiter in fossiler Ignoranz bleiben will und damit in Kauf nimmt, für den Tod von Milliarden von Menschen mitverantwortlich zu sein. Die Gesellschaft hat versagt. Uns macht das unendlich traurig.“, erklärten sie resigniert.

Was passiert mit den Finanzmittel?

Die Letzte Generation wird die restlichen Finanzmittel nutzen, um die Kosten der Kriminalisierung und Ermittlungen zu decken. Trotz des Endes ihrer Proteste bleiben die Spendenkanäle offen, um hohe Geldstrafen und Prozesskosten zu bezahlen. Sie danken allen Unterstützern und informieren weiterhin über staatliche Repressionen gegen ihren Protest.

Quelle: Die Letzte Generation Österreich