Klimakleber wecken Nehammer um 4:30 Uhr (VIDEO)

Drei Gruppen der Bewegung „Letzte Generation“ unterbrachen die morgendliche Ruhe Hietzings, um für ihre Sache zu trommeln: die Verankerung des Klimaschutzes in der Verfassung. „Wir sind der Feueralarm einer schlafenden und verdrängenden Gesellschaft“, so Marina Hagen-Canaval (27), eine der Stimmen des Protests.

Alarmruf in den Morgenstunden

Die Aktivisten griffen zu einer unkonventionellen Methode, um ihre Botschaft zu vermitteln. Mit Liedern und dem Schlagen auf Töpfe erzeugten sie Aufmerksamkeit, um auf die Dringlichkeit des Klimawandels hinzuweisen. „Niemand würde den Klang eines Feueralarms ignorieren und einfach weiterschlafen“, betonte Pressesprecherin Anna Freund. „Wir rufen die Verantwortlichen auf, endlich zu handeln, bevor es zu spät ist.“

Metapher für die Dringlichkeit

Die Aktion stellt eine Parallele zur realen Bedrohung der globalen Erwärmung dar. Indem sie die Straßen in ein symbolisches Alarmnetz verwandelten, hoffen sie, die Notwendigkeit für Veränderung in den Köpfen der Menschen und in den Sälen der Macht zu verankern. Die Botschaft der Aktivisten ist klar: Wie ein Feueralarm sind auch sie ein unverzichtbares Warnsignal, das unmöglich zu ignorieren sei.

Ein Weckruf an die Gesellschaft

Die morgendlichen Proteste in Hietzing sind Teil einer größeren Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Klimaschutz nicht nur als politisches Versprechen, sondern als verfassungsmäßige Pflicht behandelt wird. „Wir sind der Feueralarm – ein nicht immer willkommener, aber unverzichtbarer Warner“, so Hagen-Canaval.