Koalitionsgespräche: Kurz trifft Meinl-Reisinger und Kogler!

Am Mittwochnachmittag wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz mit der NEOS-Spitzenkandidatin und dem Obmann der Wiener Grünen sondieren.

Am Dienstag traf Kurz auf SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner und FPÖ-Obmann Norbert Hofer, um unter vier Augen zu verhandeln und Koalitionsvorschläge auszuhandeln. Am heutigen, späten Nachmittag stehen die Gespräche mit der pinken Frontfrau Beate Meinl-Reisinger und dem Grünen-Chef Werner Kogler an.

Das Treffen wird im Winterpalais in der Wiener Himmelpfortgasse stattfinden. Laut einem Bericht des „ORF“ finden die Gespräche, aufgrund terminlicher Planung, nicht in der Reihenfolge der Stärke der Parteien ab.

