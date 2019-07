Kolinda Grabar-Kitarović zeigt uns ihre Abnehmtricks (VIDEO)

Teile diesen Beitrag:







Die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarović, (51) hat in den letzten Monaten stark an Gewicht verloren. Für ein kroatisches Magazin zeigte sie ihre Lieblingsrezepte und Abnehmtricks.

Ihre Sommer- und Winterurlaubszeit verbringt die Ex-Diplomatin in einer ehemaligen Militäreinrichtung auf der Insel Brijuni. Gelegentlich reist sie, wenn sie Ruhe braucht, in die beliebte Sommeroase. In ihrer Amtszeit hat sie das bescheidene Haus renoviert und im Garten mediterrane Gewürze wie Minze, Basilikum und Rosmarin angebaut. Dort kann man sie oft beim Kochen erwischen.

Im T-Shirt der kroatischen Marine hat sie für das Magazin „Gloria“ einige ihrer Lieblingsrezepte nachgekocht. „Mir ist es sehr wichtig was ich esse, weil ich mir eine Diät mit Hungern nicht vorstellen kann. Weil ich viel zu tun habe, darf ich nicht hungrig werden, ansonsten kann mein Gehirn nicht richtig funktionieren“, sagte die 51-Jährige. „Ich bin heute wieder stolz, weil ich wieder in meine zehn Jahre alten Militärhosen reinpasse. Viele fragen mich, was das Geheimnis meiner Figur ist. Das Geheimnis ist einfach viel Bewegung und mediterranes Essen.“

Vor einer Diät solle man einen Arzt oder Ernährungsberater aufsuchen, rät die Staatspräsidentin zudem. Zucker und Weißbrot konsumiert sie nicht mehr: „Ich trinke nur Wasser, meistens aus dem Wasserhahn, Kaffee meide ich wegen des Koffeins und Rotwein wegen meiner Histamin-Unverträglichkeit. Vom Fett verwende ich nur Olivenöl und Butter. In meinem Kühlschrank befindet sich viel Obst und Gemüse, besonders Avocados.“

Für das „Gloria“-Team hat sie dann leckere Spezialitäten zubereitet, unter anderem erfrischende Quinoa-, Hühnchen- und Avocado-Salate, Karotten- und Tomatensuppe und Pašticada, ein beliebtes kroatisches Gericht.

