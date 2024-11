Kopflose Leiche an Flussufer entdeckt

Am Wochenende wurde die Öffentlichkeit in Hamburg durch den Fund eines menschlichen Torsos ohne Kopf und Gliedmaßen am Elbufer im Stadtteil Rissen erschüttert.

Die teils skelettierte Leiche wurde von einem Passanten in der Nähe des Leuchtturms entdeckt. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei könnte der Körper durch das Hochwasser an Land gespült worden sein.

Mordkommission untersucht den Fall

Unmittelbar nach dem Fund begann die Hamburger Mordkommission mit ihren Ermittlungen. Die bisherigen Untersuchungen deuten darauf hin, dass es sich bei dem Opfer um einen Mann handelt. Aufgrund des Zustands der Leiche konnte die Identität jedoch bislang nicht eindeutig geklärt werden.

Weitere Ermittlungen laufen

Der Körper wurde von der Feuerwehr in der Nacht geborgen und ins Institut für Rechtsmedizin gebracht. Dort wird der Leichnam weiter untersucht, um nähere Hinweise zur Identität und Todesursache zu erlangen. Die Polizei hat bisher keine Angaben zu den Hintergründen des Falls oder möglichen Tatverdächtigen gemacht. Die Ermittlungen sind in vollem Gang, während die Öffentlichkeit auf neue Entwicklungen wartet.