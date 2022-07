KOSMO-Überblick mit dem Sommerministerrat und der Quelle des Corona-Virus

KOSMO liefert Ihnen einen kurzen Nachrichtenüberblick, über die wichtigsten Ereignisse von gestern auf heute. Von Politik und Gesellschaft, über Wirtschaft und Umwelt bis hin zum Wetter, hält Sie KOSMO auf dem Laufenden.

Schießerei in Jesolo

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch fielen auf der Via Giuseppe Verdi zwei Schüsse. Ein Streit vor einem Lokal war der Grund für den Vorfall. Ein Mann schoss einen anderen an, der dann in den Rücken getroffen die Flucht ergriff. Vor Panik sind einige Touristen geflohen. Bevor die Polizei eintraf, floh auch der Mann mit der Waffe.

iStock/eurotravel

Strompreis-Bremse ab Herbst

Der Sommerministerrat in Mauerbach präsentiert am Mittwoch weitere Maßnahmen gegen die Teuerungen. Hierfür soll eine sogenannte Strompreis-Bremse erarbeitet werden, die ab Herbst greifen soll. Die Bundesregierung entwirft dafür über den Sommer ein mögliches Modell für günstigere Strompreise. Allerdings sollen die Österreicher auch zum Strom sparen angehalten werden.

Quarantäne-Aus kostet Betriebe 365 Millionen Euro

Ab dem 01.August stehen die Quarantäne-Regelungen vor dem Aus. Das hat Folgen. Zumindest für die Arbeitgeber. Denn mit den neuen Regelungen wird ein Corona Fall an Montag als normaler Krankenstand behandelt. Demnach wird vom Bund keine Ersatzzahlungen für Corona-bedingte Ausfälle von Mitarbeitern mehr gezahlt. Experten schätzen die zusätzlichen Kosten für Betriebe der Bundeshauptstadt auf 365 Millionen Euro auf ein Jahr.

Tiermarkt war Quelle des Corona-Virus

Bislang galt die These eines Labor-Unfalls als wahrscheinliche Ursache für den Ausbruch des Corona-Virus. Zwei neue Studien sollen das jetzt widerlegen. Eine der Studien, die in der Fachzeitschrift „Science“ publiziert wurde, unterstreicht die Theorie, dass das Virus „durch den Handel mit Wildtieren auf dem Markt von Wuhan eingeschleppt wurde“, erklärt Virologe Michael Worobey.