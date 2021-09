KOSMO verlost 1×2 Tickets für die große Premiere des Films “Toma”

Am Montag, den 20. September um 19:30 Uhr, findet die große Premiere des biografischen Films “Toma” im Cineplexx Millennium City in Wien statt. Bei KOSMO könnt ihr jetzt 1×2 Tickets für die große Premiere gewinnen!

Weitere Premierenvorführungen finden am selben Abend in mehreren verschiedenen Sälen, zu unterschiedlichen Uhrzeiten statt. Cast, Crew und das Autorenteam des Films werden sich nach jeder einzelnen Vorstellung dem Publikum widmen. Bei der Österreich-Premiere dabei sein werden der Filmregisseurs Dragan Bjelogrlić, der Musikkomponist des Films Željko Joksimović, die Schauspielerinnen Tamara Dragičević und Paulina Manov und der Schauspieler Petar Benčina.

“Toma” ist ein biografischer Film über Toma Zdravković, einen Mann, an den wir uns nicht nur wegen seiner Lieder und seiner Art des Singens erinnern, sondern auch weil er ein großer Boheme war, seinem Verhalten und seiner Seele nach. Der Film verfolgt zwei Handlungsstränge – 1991 verfolgen wir die Beziehung zwischen Tom und dem Arzt der seine Behandlung beginnen wird und die Wandlung dieser Bekanntschaft in eine Freundschaft. Der zweite Strang verfolgt Tomas Leben, von seiner Kindheit in Pečenjevci bis zum Kennenlernen von Silvana Armenulić, welches seine Karriere, aber auch sein Privatleben entscheidend beeinflussen wird, über die Zeit hinweg in der er eine beispiellose Popularität, aber auch den Tiefpunkt des Lebens erreicht. Dies ist eine Geschichte über die Seele.

Jetzt in den Kinos

Nach der feierlichen Premiere in Wien wird der Film ab dem 22. September regulär in den Kinos Cineplexx Millennium City und Donau Zentrum ausgestrahlt werden. Das österreichische Publikum wird die Möglichkeit haben, den Film “Toma” auch in anderen ausgewählten Kinos in ganz Österreich am 25. und 26. September zu sehen. Am 26. September kommt “Toma” in ganz Deutschland in den Kinos an.

Tickets für die Premierenvorführungen sind ab heute an der Abendkasse im Vorverkauf, sowie online auf den offiziellen Kinoseiten.

Gewinnspiel: KOSMO verlost 1×2 Tickets für die Premiere des Films “Toma”. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach bis 17.09.2021 das untenstehende Formular aus.