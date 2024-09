KOSMO verlost 2 Tickets für die Komödie „Privatni životi“

In Noël Cowards Komödie „Privatni životi“ entfachen alte Liebesfunken zwischen zwei frisch verheirateten Paaren erneut. Erleben Sie das Stück am 13.10.2024 um 19:30 Uhr im AKZENT THEATER, Wien – KOSMO verlost 2 Tickets!

Erleben Sie die mitreißende Komödie „Privatni životi“ des berühmten britischen Dramatikers Noël Coward, jetzt in einer brillanten Aufführung auf Kroatisch!

Komödie „Privatni životi“

Die Geschichte dreht sich um Elyot und Sybil, ein frisch verheiratetes Paar, das seine Flitterwochen an der malerischen Azurküste verbringt. Doch das Schicksal nimmt eine unerwartete Wendung, als sie auf ein weiteres junges Ehepaar, Amanda und Victor, treffen. Die Spannung steigt, als sich herausstellt, dass Elyot und Amanda einst verheiratet waren und ihre leidenschaftliche Beziehung nach fünf Jahren der Trennung plötzlich wieder aufflammt. Die turbulenten Liebeswirren, die daraus entstehen, sorgen für reichlich Lachen und unvergessliche Momente.

SchauspielerInnen

In den Hauptrollen glänzen zwei der vielleicht talentiertesten und schönsten kroatischen Schauspielerinnen, Katarina Baban und Martina Stjepanović Meter. An ihrer Seite stehen der gefeierte Schauspieler Vedran Dakić, der kürzlich den Preis des kroatischen Nationaltheaters für den besten Schauspieler erhielt, und Vladimir Andrić, der ebenfalls mit Preisen ausgezeichnet wurde und mittlerweile Direktor des GK Joza Ivakić in Vinkovci ist.

Die Inszenierung dieser Komödie hat das Publikum überall, wo sie aufgeführt wurde, begeistert und zum Lachen gebracht. Die turbulenten Liebesgeschichten lassen jeden Zuschauer in Erinnerungen an die eigene Jugend schwelgen.

HARD FACTS

Regie und Textadaption: Hrvoje Korbar

Übersetzung aus dem Englischen: Mišo Grundler

Besetzung

Elyot Chase – Vladimir Andrić

Sibyl Chase – Katarina Baban

Amanda Prynne – Martina Stjepanović Meter

Victor Prynne – Vedran Dakić

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 2 Tickets für die Komödie „Privatni životi" am 13.10.2024.

Falls Du kein Glück hast…

…hast Du trotzdem Glück. Denn Du kannst Dir die Tickets für die Komödie „Privatni životi“ am 13.10.2024 auch selber kaufen.

Preise: € 28 / € 26 / € 24 / € 22

E-Mail: blasko.papic@gmail.com

Tel.: 0699 1945 1910

Veranstaltungsort: AKZENT THEATER

Tickets: 01/50165/13306

www.akzent.at