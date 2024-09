Simmering begrüßt Erstklässler mit kleinen Geschenken

Der Simmeringer Bezirksvorsteher Thomas Steinhart und Jugendbeauftragte, Bezirksrätin Amerisa Bajric, haben es sich nicht nehmen lassen, den Schulanfängerinnen und Schulanfängern im Bezirk eine besondere Freude zu bereiten. Sie überreichten den Schulwarten kleine Willkommensgeschenke für alle Erstklässler, für diesen neuen Lebensabschnitt.

1.700 Geschenkpakete für Simmeringer Volksschulen

Insgesamt wurden 1.700 Geschenkpakete an die Kinder der Volksschulen in Simmering verteilt. Diese Pakete enthalten Bleistifte, Spitzer und Radiergummis – Werkzeuge, die den kleinen Schülern helfen sollen, sich auf die bevorstehenden Aufgaben in der Schule zu freuen.

Bezirksvorsteher für den 11. Bezirk Thomas Steinhart und Jugendbeauftragte und Bezirksrätin Amerisa Bajric (vlnr.) – FOTO: zVg.

„Der erste Schultag ist ein ganz besonderer Moment im Leben eines Kindes. Mit unserem Geschenk möchten wir den Kindern nicht nur eine kleine Freude machen, sondern auch zeigen, dass wir an sie denken und sie in ihrem neuen Lebensabschnitt unterstützen“, so Thomas Steinhart.

Entlastung für die Eltern

Auch Bezirksrätin Amerisa Bajric betonte die Bedeutung dieser Geste: „Wir wissen, wie sehr sich die Kinder auf das Erlernen der Buchstaben und Zahlen freuen. Unsere Aufmerksamkeit soll sie darin bestärken und gleichzeitig den Eltern ein wenig Entlastung bieten.“

Die Aktion unterstreicht das Engagement des Bezirks, auch die jüngsten Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen und ihnen einen gelungenen Start in die Schulzeit zu ermöglichen. Eltern und Lehrerinnen zeigten sich begeistert von der Initiative, die den Kindern den Einstieg in die Welt des Lernens auf freudige Weise erleichtert.