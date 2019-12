KOSMO verlost einen Kaschmir-Mantel von Inverno Caldo im Wert von 890€! (FOTOS)

Bist du noch auf der Suche nach einem warmen Mantel für die kalten Wintertage, die noch vor uns liegen? Dann haben wir einen kleinen Geheimtipp für dich. Mit etwas Glück gewinnst du sogar einen Kaschmir-Mantel von Inverno Caldo im Wert von 890€

Der exklusive Pelz- und Leder-Anbieter Inverno Caldo ist inzwischen längst nicht mehr nur am Balkan vertreten, sondern nun auch endlich in der Wiener Innenstadt zu finden. Die hochwertige Pelz- und Ledermarke, die sich in Belgrad, Novi Sad und Zagreb längst einen Namen gemacht hat, eröffnete nun auch eine Boutique in der österreichischen Hauptstadt.

„Inverno Caldo“ verfolgt das große Ziel, Pelz erneut auf das Podest der Modebranche zu heben und seine hochwertigen und exklusiven Produkte zu einem erschwinglichen Luxus zu machen. In weniger als zwei Jahren wurde das Unternehmen führend auf der Modebühne des Balkans und ein Jahr später folgte nun auch die Ausweitung auf den österreichischen Markt.

Die Pelzmäntel von „Inverno Caldo“ bestehen aus erstklassigem Nerz-, Zobel-, Chinchilla-, Fuchs- oder Astrachan-Fell sowie feinstem Lamm- und Pelzleder. Vereinzelte Details aus Pythonleder wurden zudem mit höchster Präzision und Liebe zum Detail genäht und designt.

Abgesehen davon wurde in der Saison 2017/18 eine Kollektion aus Kaschmir entworfen, die sofort die Herzen der KundInnen eroberte. Zudem kann man inzwischen auch Lederjacken und Lederschuhe im Sortiment finden.

Zu Inverno Calos Kundschaft zählen neben zahlreichen Promis und VIP-KundInnen auch etliche “Normalos”, die sich ein Stück Luxus zu einem erschwinglichen Preis gönnen wollen. Neben dem „Flagship“ -Shop im BIG FASHION Shopping Center in Belgrade, wurde im Oktober 2018 auch ein Geschäft in der Wiener Innenstadt eröffnet woraufhin im November 2018 eine weitere exklusive Verkaufsstelle in Novi Sad im Einkaufszentrum Promenada ihre Pforten öffnete.

Hier geht’s zur neuen Kollektion von „Inverno Caldo“

Kontakt – Inverno Caldo

Brandstätte 7-9, 1010 Wien

01 5323599

www.invernocaldo.com

Gewinnspiel: KOSMO verlost nun als Dank für die Treue unserer Leserinnen und Leser in diesem Jahr einen Kaschmir-Mantel . Der Mantel besteht zu 64 Prozent aus Kaschmir, 33 Prozent aus Wolle und zu drei Prozent aus Elastan. Darüber hinaus hat er eine Kapuze mit natürlichem Polarfuchsfell, welches sich auch abnehmen lässt.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, fülle einfach bis 31. Dezember 2019 das untenstehende Formular aus, like diesen Beitrag und markiere drei Freunde in den Kommentaren unter diesem Beitrag!

WICHTIG: Im Feld „Name des Gewinnspieles“ unbedingt angeben, um welches Gewinnspiel es sich handelt!

