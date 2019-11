Kosovo- und England-Fans brüllen: „Sch**ß auf Serbien, alles Bastarde“ (VIDEO)

Die Begegnung am Rasen zwischen Kosovo und England im Rahmen der EM-Qualifikation war eindeutig mehr als eine sportliche Veranstaltung. Politik war einigen mindestens genauso wichtig wie der Fußball.

Auch wenn es seit der Niederlage der Kosovaren in Tschechien vergangenem Donnerstag klar war, dass die Nationalmannschaft des jüngsten europäischen Staates selbst mit einem Sieg über England die direkte Qualifikation für die EURO 2020 verpasst hat, so war die Euphorie in der kosovarischen Hauptstadt groß.

„God save the Queen“

Die Partie endete mit einem 4:0 für England, allerdings war das den Kosovaren im Vorhinein schon egal. Bereits Tage vor dem Match war die Freude auf die Gäste aus England groß. Diverse Poster und Flaggen mit Aufschriften wie „Welcome bro“, „Welcome & Respect“ und britische Nationalsymbole zierten die Hauptstadt.

„Wir tun dies aus Anerkennung für unsere Freunde, die uns bei der Gründung unseres eigenen Staates sehr geholfen haben. England und sein damaliger Premierminister Tony Blair haben dabei eine Schlüsselrolle gespielt“, betonte der Präsident des kosovarischen Fußballverbands, Agim Ademi gegenüber der „Deutschen Welle“.

Anti-serbische Gesänge

Ganz unschuldig wurde die Dankbarkeit für die Gründung des Kosovos jedoch nicht gefeiert. Nach der Niederlage des Kosovo vergnügten sich Fans beider Nationalmannschaften in Pubs. Dabei wurden anti-serbische Gesänge wie „Sch**ß auf Serbien“ und „Serben sind Bastarde“ angestimmt und sogar der Hitlergruß soll von einem englischen Fan gezeigt worden sein.

