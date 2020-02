Krebs im Endstadium: Bloggerin verabschiedet sich auf Instagram! (FOTO)

Die 29-jährige Bloggerin, Mia de Vries erkrankte vor drei Jahren an Brustkrebs. Seither ließ sie ihre Follower via Instagram an ihrem Weg durch die Krankheit teilhaben. Nun aber folgte ihr “Abschieds-Post”…

“Mit gebrochenem Herzen wird dieses bissl Schwarz auf Weiss mein letzter ‘richtiger’ Post mit tatsächlichem Inhalt an euch Lieblingsfremde in meinem Handy sein. Hier möchte ich nur noch ein paar Flausen aus meinem verkrebsten Hirn hinterlassen, die mir persönlich am Herzen liegen & ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr von mir hören könnt”, schrieb die Mutter eines Sohnes und setzte ihren Post mit emotionalen Worten fort. (siehe Seite zwei)

Mia de Vries appelliert darin an ihre Follower, mit ihrer Liebe und ihren Gefühlen nicht hinterm Berg zu halten und diese stattdessen zu zeigen und zu zelebrieren.

Auf der nächsten Seite könnt ihr Mia de Vries’ letzten emotionalen Post sehen: