Kreml-Rache mit „Oreschnik“: Nächtlicher Hyperschall-Terror trifft Ukraine (VIDEO)

Russlands Militär schlägt mit neuer Wucht zu: Die gefürchtete Hyperschallrakete „Oreschnik“ trifft erneut ukrainische Ziele. Der nächtliche Angriff fordert Menschenleben.

Russland hat in der Nacht auf Freitag erneut seine Hyperschallrakete „Oreschnik“ gegen die Ukraine eingesetzt. Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Operation als „massiven Schlag mit hochpräzisen Waffen mittlerer Reichweite“ und gab an, neben der Oreschnik auch Drohnen verwendet zu haben. Als Zielobjekte wurden ukrainische Drohnen-Produktionsstätten sowie Einrichtungen der Energieinfrastruktur genannt.

Moskau veröffentlichte zudem weitere technische Details zur Oreschnik-Rakete. Nach Angaben von Präsident Putin erreicht das Geschoss Geschwindigkeiten von über 12.000 Kilometern pro Stunde. Der belarussische Staatschef Alexander Lukaschenko hatte Mitte Dezember die Stationierung dieser Waffe in seinem Land bestätigt. Der Erstschlag mit der atomwaffenfähigen Rakete – allerdings ohne nukleare Bestückung – erfolgte bereits im November 2024 gegen eine Rüstungsfabrik in Dnipro in der Zentralukraine.

Ukrainische Opfer

Die ukrainischen Behörden in Kiew meldeten mindestens vier Tote und 13 Verletzte infolge der Angriffe. Die Luftwaffe des Landes hatte landesweit Raketenwarnungen ausgerufen. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha interpretierte die Attacken als „Test“ für die westlichen Verbündeten seines Landes. Laut russischer Darstellung erfolgten die Angriffe als Vergeltung für einen angeblichen „Terroranschlag des Kiewer Regimes“ auf eine Residenz von Kreml-Chef Wladimir Putin Ende Dezember – eine Behauptung, die die Ukraine kategorisch als „Lüge“ zurückweist.

Massive Angriffswelle

Die ukrainischen Streitkräfte berichteten, dass in Lwiw in der Westukraine eine ballistische Rakete Infrastruktureinrichtungen getroffen habe. Der Bürgermeister der Stadt verwies zunächst auf das Militär bezüglich der Identifizierung des Raketentyps. Die örtliche Militärverwaltung versicherte, dass die Strahlungswerte im normalen Bereich lägen. Später präzisierte die ukrainische Luftwaffe, dass Russland in der Nacht insgesamt 36 Raketen und 242 Drohnen verschiedener Bauart auf ukrainisches Territorium abgefeuert habe.

Den Luftabwehreinheiten sei es gelungen, 226 Drohnen und 18 Raketen abzufangen.