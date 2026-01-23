Kreuzfahrt-Boom an der Adria: Diese Stadt in Kroatien wird überrannt!

Während deutsche Urlauber Kroatien den Rücken kehren, boomt der Kreuzfahrttourismus. Die Adriaküste verzeichnet ein Plus von fast 12 Prozent bei Schiffsanläufen.

Die kroatische Adriaküste verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung im Kreuzfahrttourismus. Mit ihren historischen Stadtmauern, kristallklarem Wasser und den imposanten Kreuzfahrtschiffen im Hafen hat sich die Region als begehrtes Reiseziel etabliert. Unter den kroatischen Anlaufhäfen nimmt Dubrovnik eine Spitzenposition ein. Die Stadt, die der englische Literat Lord Byron einst als „Perle der Adria“ bezeichnete, festigt mit 546 Schiffsanläufen ihren Status als führender Kreuzfahrthafen des Landes. Die ehemals unabhängige Stadtrepublik besticht durch ihre dramatische Lage auf einer Steilklippe über dem türkisfarbenen Meer, ihre beeindruckende mittelalterliche Befestigungsanlage und die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt. Der Besucherandrang hat mittlerweile ein solches Ausmaß erreicht, dass die kroatische Regierung Maßnahmen zur Eindämmung des Massentourismus ergreifen musste.

Wachsende Besucherzahlen

Die aktuellen Erhebungen des kroatischen Statistikamts belegen den Aufwärtstrend: Im Zeitraum von Jänner bis November 2025 besuchten 95 ausländische Kreuzfahrtschiffe kroatische Gewässer – ein Plus von 11,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Bei insgesamt 747 Fahrten brachten diese Schiffe mehr als 1,1 Millionen Passagiere an die Adriaküste, was einer Zunahme von 1,4 Prozent entspricht. Die Verweildauer der Kreuzfahrtgäste in kroatischen Häfen stieg um 2,6 Prozent auf insgesamt 1684 Tage.

Bemerkenswert ist die Dominanz maltesischer Schiffe: Mit 227 Fahrten entfallen 30,4 Prozent aller Kreuzfahrten auf Schiffe unter maltesischer Flagge. Dahinter folgen Schiffe aus den Bahamas (156 Fahrten), Panama (98 Fahrten) und Norwegen (75 Fahrten). Die Kreuzfahrtflotte, die kroatische Häfen ansteuert, setzt sich aus Schiffen aus 16 verschiedenen Nationen zusammen.

Dubrovnik führt mit 546 Anläufen die Liste der meistbesuchten Häfen an. Es folgen Split mit 308, Zadar mit 217, Korcula mit 121, Hvar mit 106, Rovinj mit 98 und Sibenik mit 89 Anläufen.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Der florierende Kreuzfahrttourismus bringt neben Besuchern auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile. Die ausgabefreudigen Gäste nehmen lokale Dienstleistungen in Anspruch, buchen Exkursionen und beleben den Einzelhandel in den Hafenstädten. Branchenexperten prognostizieren für 2026 einen weiteren Anstieg der Besucherzahlen.