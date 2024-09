Kritik an Klimabonus-Auszahlung: Asylwerber sollen ausgeschlossen werden

Seit dem 2. September wird der Klimabonus an die österreichischen Bürger ausgezahlt. Die Maßnahme, die aus den Einnahmen der CO₂-Steuer finanziert wird, sorgt nun erneut für Diskussionen in der politischen Landschaft. Laura Sachslehner, Gemeinderätin der Wiener ÖVP, äußerte Kritik daran, dass Asylwerber ebenfalls in den Genuss des Klimabonus kommen.

Struktur des Klimabonus führt zu Debatten

Der Klimabonus wird aus den Einnahmen der CO₂-Steuer finanziert, die durch Abgaben beim Heizen und Tanken generiert werden. Der Grundgedanke dabei ist, die Belastung durch die CO₂-Steuer zu kompensieren. Sachslehner zeigt sich jedoch empört darüber, dass Asylwerber den Bonus erhalten, obwohl sie ihrer Meinung nach nicht zur Finanzierung beitragen. „Es ist völlig unverständlich, dass Menschen, die eventuell gar nicht in Österreich bleiben, solche Leistungen bekommen“, kritisierte Sachslehner.

Kritik und Forderungen

Die Gemeinderätin fordert eindeutig die Abschaffung des Klimabonus für Asylwerber und spricht sich für eine grundsätzliche Reform aus. Diese Reform sollte Teil des nächsten Koalitionsprogramms werden. „Dass der Klimabonus an Asylwerber ausgezahlt wird, ist ungerecht und unsozial“, betonte sie.

Sachslehner geht noch einen Schritt weiter und spricht von einem „ungerechten System“, das bestehen bleibt, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden. Ihrer Meinung nach finanziert man durch den Klimabonus für Asylwerber einen zusätzlichen Anreiz, der mehr Menschen nach Österreich locken könnte. Stattdessen fordert sie einen vehementen Kampf gegen illegale Migration und eine Entlastung der „tatsächlichen Leistungsträger“ in Österreich.

Lesen Sie auch: Bewaffneter stürmt Polizeiwache in Linz In den frühen Morgenstunden des Freitags stürmte ein bewaffneter Mann in die Polizeiwache ein und bedrohte die Beamten.

Wieder Corona-Alarm? Infektionen weiten sich aus Die Corona-Infektionen in Österreich steigen weiter. Besonders betroffen ist Wien mit bereits mehr als 40 Patienten. Mehr Infos hier.

Neue Umfrage: Kickl vom Thron gestoßen, Neos-Chefin übernimmt Neueste Umfrage-Ergebnisse zeigen überraschende Wendungen im österreichischen Nationalrats-Wahlkampf 2024. Erfahre mehr!

Eine klare Botschaft an die Politik

Die Politikerin endet mit einem klaren Appell: „Es ist höchste Zeit, dass diese maßgeblich von den Grünen geförderte und völlig fehlgeleitete Gießkannenpolitik endet. Alles andere wäre eine Verhöhnung für die hart arbeitenden Menschen in unserem Land.“ Sachslehners Standpunkt ist deutlich: Der Klimabonus soll reformiert und Asylwerbern nicht mehr ausgezahlt werden.

Ihre Forderungen spiegeln nicht nur eine Kritik an der aktuellen Klimapolitik wider, sondern auch eine breitere Debatte über den Umgang mit Asylwerbern und deren Rechte innerhalb des österreichischen Sozialsystems. Wie diese Forderungen politisch aufgenommen und umgesetzt werden, bleibt abzuwarten.