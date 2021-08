Kroate, Bosnier, Serbe, Slowene: Europäischer Top-Club bald mit Ex-YU Sturm?

Der Titel könnte auch der Anfang eines Witzes sein, könnte aber tatsächlich bald Realität werden: Inter Mailand, einer der erfolgreichsten Clubs der Fußball-Geschichte, hat mit der Vorbereitung für die neue Saison begonnen. Und auf der Wunschliste stehen mehrere Balkan-Asse.

Romelu Lukaku wurde an Chelsea verkauft und jetzt ist es an der Zeit, eine neue Angriffslinie zu bilden. Und die ersten Wünsche sind ein Bosnier und ein Serbe. Es wird nämlich schon länger gemunkelt, dass der Nachfolger des starken Belgiers Dušan Vlahović vom AC Florenz werden könnte, sowie dass die „Nerazzuro“ bereits ein Angebot für ihn geschickt haben.

Allerdings soll er laut des bekannten Insiders Fabricio Romano nicht der einzige Balkan-Neuzugang bleiben: Auch Edin Džeko ist ein heiß begehrtes Ziel der Mailänder.

Edin Dzeko agreement on personal terms with Inter is confirmed [contract until 2023] but not to replace Lautaro Martinez. Inter want to sign two strikers to replace Lukaku. 🔵 #Inter



Inter want to keep Lautaro despite Tottenham bid. Dzeko could join once Roma find a replacement.