Kroatien im Chaos: Neues Gesetz schockt Touristen

In Kroatien sorgt ein neues Gesetz für Aufsehen und Chaos. Die Regelung, die den Ladenschluss an Sonntagen vorschreibt, hat weitreichende Auswirkungen auf die Wirtschaft und den Tourismus des Landes. Insbesondere in den Urlaubsgebieten ist die Verwirrung groß.



Die neue Regelung wurde eingeführt, um die Arbeitsbedingungen der Angestellten in den Geschäften zu verbessern. Doch die Auswirkungen sind weitreichender als zunächst angenommen. Der lokale Handel und der Tourismus, zwei wichtige Säulen der kroatischen Wirtschaft, sind stark betroffen.

Die Reaktionen auf das neue Gesetz sind gemischt. Während einige die Verbesserung der Arbeitsbedingungen begrüßen, befürchten andere negative Auswirkungen auf den Tourismus und den lokalen Handel. Vor allem in den Urlaubsgebieten, die stark vom Tourismus abhängig sind, herrscht Unsicherheit.

Neben der neuen Regelung kämpft Kroatien auch mit anderen Herausforderungen. Extremwetter, anhaltende Trockenheit und Overtourismus sind Themen, die das Land in Atem halten. Ob und wie diese Faktoren mit der neuen Regelung interagieren, bleibt abzuwarten.