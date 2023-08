Medikamente, Fleisch, Tabak: Kroatische Grenze und Bußgelder

Erfahren Sie, welche Gegenstände Sie nicht über die kroatische Grenze mitnehmen dürfen – von Tabak und Alkohol bis zu tierischen Produkten und Medikamenten. Die Liste enthüllt die Vorschriften für Reisende aus Drittländern und die möglichen Strafen bei Verstößen.

Der Eintritt in den Schengen-Raum wurde von Kroatien symbolisch durch das Entfernen eines Schildes an der Grenzübergangsstelle Bregana, das Anheben einer Schranke und das grüne Licht für freie Durchfahrt markiert, an der Stelle der ehemaligen Grenzkontrolle, die nun der Vergangenheit angehört, berichtet Večernji.ba.

Planen Sie in naher Zukunft eine Reise ins Ausland, fragen Sie sich sicherlich, was Sie über die Grenze mitnehmen dürfen und welche Strafen verhängt werden, wie viele Zigaretten im Auto sein dürfen, ob Ihnen eine Strafe aufgebrummt wird, wenn im Kofferraum zwei Rollen Käse und eine „Tafel“ Speck gefunden werden, ob es erlaubt ist, gleiche Mengen Bier und Wein mitzunehmen, was ist mit Spirituosen… Es gibt einige Unlogiken, aus einigen Ländern können Sie unbegrenzte Mengen Fisch einführen, aus anderen nicht einmal ein Gramm Fleisch, Süßigkeiten sind überall kein Problem, aber Babynahrung schon. Aufgrund all dieser Regeln, von denen es so viele gibt, dass es manchmal nicht einmal den Zollbeamten leicht fällt, sie sich zu merken, präsentieren wir eine Liste aller Dinge, die Sie nach Kroatien einführen dürfen oder auch nicht.

Import von Waren

Wenn Sie Waren aus Drittländern (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Albanien usw.) einführen, darf der Wert der importierten Waren pro Person ca. 400 Euro im Seeverkehr und Luftverkehr sowie 275 Euro in allen anderen Verkehrsmitteln, oder 135 Euro für Passagiere unter 15 Jahren, unabhängig von den Beförderungsmitteln, nicht überschreiten.

Unzulässige Einfuhr von Tabak und Alkohol

Passagiere im Luftverkehr nach Kroatien dürfen mehr Tabakwaren einführen als diejenigen, die mit anderen Verkehrsmitteln reisen. Im Luftverkehr dürfen sie 200 Zigaretten, 100 Zigarillos, 50 Zigarren und 250 Gramm Rauchtabak einführen. Personen, die mit Straßen- oder Schienenverkehrsmitteln reisen, dürfen 40 Zigaretten, 20 Zigarillos, 10 Zigarren und 50 Gramm Rauchtabak einführen. Alle Passagiere können eine gleiche Menge von 50 Gramm beheiztem Tabakprodukt, 10 Milliliter E-Liquid und 50 Gramm „neuer Tabakprodukte“ gemäß Artikel 94 Absatz 2 des Tabaksteuergesetzes einführen.

Bei alkoholischen Getränken gelten die gleichen Regeln für Reisen auf der Straße, in der Luft und auf See. Jeder darf 16 Liter Bier, 4 Liter Wein und 2 Liter alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als 22 % einführen, oder 1 Liter stärkere alkoholische Getränke. Wenn Sie bereit sind, Steuern zu zahlen und älter als 17 Jahre sind, können Sie 800 Zigaretten, 400 Zigarillos, 200 Zigarren, 1 Kilogramm Tabak, 10 Liter Spirituosen, 90 Liter Wein, 110 Liter Bier und 100 Milliliter E-Liquid einführen, alles darüber hinaus wird nicht einmal gegen Bezahlung erlaubt sein.

Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Eier

Zollbeamte führen offizielle Kontrollen von tierischen Produkten in den persönlichen Gepäckstücken der Passagiere durch, weshalb es generell nicht erlaubt ist, Fleisch und Milch oder Produkte daraus einzuführen. Jeder darf jedoch 20 Kilogramm frischen, getrockneten, gekochten, gesalzenen oder geräucherten Fisch, Garnelen, Krabben und Muscheln einführen. Bei anderen tierischen Produkten wie Honig, Eiern, Eiprodukten, Schneckenschnecken oder Froschschenkeln dürfen pro Person bis zu 2 kg eingeführt werden. Frisches Obst und Gemüse, außer Kartoffeln, dürfen bis zu 5 Kilogramm eingeführt werden.

Andere Produkte

Passagiere aus Drittländern dürfen bis zu 2 Kilogramm Babynahrung in Pulverform, Babynahrung und spezielle medizinische Nahrung, die aus gesundheitlichen Gründen verwendet wird, einführen, vorausgesetzt, sie erfordert keine Kühlung vor dem Öffnen. Ohne Einschränkungen oder in einer Menge für den persönlichen Gebrauch dürfen alle Passagiere Brot, Kuchen, Kekse, Waffeln, Oblaten, Toastbrot und sämtliche ähnliche geröstete Produkte mit weniger als 20 % verarbeiteten Milchprodukten und Eiprodukten, die bei Raumtemperatur haltbar sind, einführen.

Es gibt keine Beschränkungen für die Einfuhr vieler anderer Produkte wie Schokolade und Süßigkeiten (einschließlich Süßigkeiten) mit weniger als 50 Prozent verarbeiteten Milchprodukten und Eiprodukten, verpackte Lebensmittelzusätze für Endverbraucher, die weniger als 20 Prozent verarbeitete tierische Produkte enthalten, mit Fisch gefüllte Oliven, Nudeln und Teigwaren, Suppenkonzentrate und Geschmacksverstärker. Was Treibstoff betrifft, können Sie bis zu 10 Liter desselben Treibstoffes in Kanistern mitführen, der sich in Ihrem Fahrzeug befindet, d.h. wenn Sie Benzin fahren, können Sie keinen Diesel transportieren.

Einfuhr von Medikamenten

Die Einfuhr von verschreibungspflichtigen Medikamenten für persönliche Zwecke der Reisenden ist in Mengen möglich, die für höchstens einen Monat Behandlung ausreichen (sofern sie von den zuständigen Behörden des Herstellungslandes genehmigt wurden) und vorausgesetzt, Sie besitzen die entsprechende medizinische Dokumentation (Krankengeschichte, ärztliches Attest). Die Einfuhr von Medikamenten, die Betäubungsmittel enthalten, ebenfalls für persönliche Zwecke der Reisenden, ist in Mengen gestattet, die für höchstens fünf Tage Behandlung ausreichen, auch hier unter Vorlage medizinischer Dokumentation, aus der hervorgeht, dass die Einnahme des betreffenden Medikaments erforderlich ist. Falls Sie dennoch das Risiko eingehen, können Sie mit einer Geldstrafe von bis zu 12.500 Euro belegt werden. Die genaue Höhe der Strafe hängt davon ab, was und wie viel Sie versucht haben, einzuschmuggeln.

Für die Einfuhr oder den Versuch der Einfuhr von Waren in das Zollgebiet der Union auf verdeckte Weise oder für das Entfernen oder den Versuch des Entfernens von Waren aus dem Zollgebiet der Union auf verdeckte Weise, sowie für das Nichtvorlegen einer Zollerklärung für Waren oder einen Teil der Waren, wenn es sich um gewerbliche Waren handelt oder um Waren, für die Einfuhr- oder Ausfuhrverbote oder -beschränkungen gelten, ist eine Geldstrafe von 375 bis 12.500 Euro gemäß Artikel 63 Absatz 1 des Gesetzes zur Umsetzung des Zollrechts der EU für Einzelpersonen vorgesehen.

Bekannte Beispiele für Strafen betragen 600 Euro für den Versuch der Einfuhr von zwei Säcken oder etwa 15 kg Kohl, 440 Euro für drei Kürbisse, 500 Euro für drei Batterien und 2.750 Euro für 6 kg frisches und 5 kg getrocknetes Fleisch.