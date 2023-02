Lidl reduziert Anteil von tierischen Produkten

Lidl hat eine neue Strategie, um sein Sortiment zu verändern. Künftig werde der Anteil tierischer Produkte sinken, schreiben deutsche Medien. Welche Änderungen können Verbraucher jetzt erwarten?

In Deutschland finden sich immer mehr vegetarische und vegane Produkte in den Regalen von Supermärkten und Discountern. Das Angebot an Lebensmitteln ohne Fleisch oder andere tierische Produkte ist mittlerweile groß. Sowohl für Milchprodukte als auch für Fleisch werden verschiedene Alternativen angeboten.

Lidl will nun sein Angebot umstellen und kündigt eine Reduzierung des Anteils von Produkten mit tierischen Proteinen in seinem Angebot an. Wie es bei Lidl heißt, sei dies ein „alternativloser“ Schritt. Damit wolle Lidl dem Planeten etwas Gutes tun, berichten deutsche Medien. Sie planen, das Angebot an Produkten tierischen Ursprungs in ihren Läden zu reduzieren und ein Zeichen für die jüngere Generation zu setzen.

Neuigkeiten für Kunden

Der Anteil pflanzlicher Proteine ​​im Sortiment der Discounter werde nun „kontinuierlich steigen“. Lidl plant spezielle Themenwochen, um den Verbrauchern die neue Strategie näher zu bringen.

Allerdings wollen sich die Kunden bei ihrer Ernährung nicht diktieren lassen, sondern sie müssen motiviert werden. Lidl will allerdings auch die eigene Konkurrenz motivieren, von tierischen auf pflanzliche Produkte umzusteigen.