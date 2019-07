Nach Tauchgang in Kroatien: Salzburgerin von Motorboot überfahren

Teile diesen Beitrag:







Die junge Frau war zusammen mit ihrem Vater gerade auf Tauchgang vor der Hafenstadt Malinska. Als sie auftauchten, geschah das tragische Unglück.

Der Vater der Verunglückten ist Tauchlehrer und verfügt über eigene Tauchschulen in der Türkei und in Ägypten. In den vergangenen Tagen machten die Beiden Urlaub in Kroatien, wo sie ihrer großen Passion, dem Tauchen nachgingen.

Lesen Sie auch: Kroatien bekommt ersten Smart-Strand Die kroatische Stadt Osijek hat in diesem Jahr viel Geld in ihren Strand Kopika investiert - rund eine Million Kuna (ca. 135.000 Euro) um genau zu sein.

Am Mittwochnachmittag ging V.H. aus Strobl am Wolfgangsee mit ihrem Vater rund 300 Meter vor der Küste von Malinska auf Tauchgang. Sie genossen das kühle Nass in einem Bereich, der für Boote verboten ist und nur für Schwimmer abgesperrt ist. Als beide auftauchten, raste ein Motorboot heran.

Rettungsmaßnahmen ohne Erfolg

Die beiden Salzburger wurden vom Boot erfasst. V.H. wurde schwer am Kopf verletzt. Obwohl sofort die Rettung vor Ort war, konnte das Leben der 28-Jährigen nicht gerettet werden. Der Vater erlitt ebenso schwere Verletzungen und wird derzeit in einem umliegenden Krankenhaus medizinisch versorgt.

Bis dato konnte die Polizei den Bootsführer nicht einvernehmen, da er einen schweren Schock erlitt. Kroatische Behörden berichten, dass sie eine Alkoholisierung des Mannes ausschließen. Nun wird ermittelt, weshalb er die Absperrung nicht beachtete und so den tragischen Unfall verursachte.